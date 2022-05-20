В Таллинне пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам
Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила календарь соревнований нового сезона. Один из этапов Кубка мира пройдет в Эстонии.
В отличие от прошлых лет, этап Кубка мира в Эстонии примет не Отепя, а Таллинн. Соревнования пройдут 21 марта 2023 года на Певческом поле. В программе - спринтерские гонки, пишет Rus.err.ee.
Последний раз Эстония принимала этап Кубка мира в январе 2019 года.
Новый сезон начнется 25 ноября в финской Руке.
Календарь сезона 2022/23
25-27 ноября Рука (Финляндия)
2-4 декабря Лиллехаммер (Норвегия)
9-11 декабря Бейтостолен (Норвегия)
17-18 декабря Давос (Швейцария)
31 декабря - 8 января Тур де Ски
21-22 января Милан (Италия)
27-29 января Ле Рус (Франция)
3-5 февраля Доббиако (Италия)
22 февраля - 5 марта чемпионат мира в Планице (Словения)
11-12 марта Осло (Норвегия)
14 марта Драммен (Норвегия)
17-19 марта Фалун (Швеция)
21 марта Таллинн
24-26 марта Лахти (Финляндия)
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