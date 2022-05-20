В Таллинне пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам

В отличие от прошлых лет, этап Кубка мира в Эстонии примет не Отепя, а Таллинн. Соревнования пройдут 21 марта 2023 года на Певческом поле. В программе - спринтерские гонки, пишет Rus.err.ee.

Последний раз Эстония принимала этап Кубка мира в январе 2019 года.

Новый сезон начнется 25 ноября в финской Руке.

Календарь сезона 2022/23

25-27 ноября Рука (Финляндия)

2-4 декабря Лиллехаммер (Норвегия)

9-11 декабря Бейтостолен (Норвегия)

17-18 декабря Давос (Швейцария)

31 декабря - 8 января Тур де Ски

21-22 января Милан (Италия)

27-29 января Ле Рус (Франция)

3-5 февраля Доббиако (Италия)

22 февраля - 5 марта чемпионат мира в Планице (Словения)

11-12 марта Осло (Норвегия)

14 марта Драммен (Норвегия)

17-19 марта Фалун (Швеция)

21 марта Таллинн

24-26 марта Лахти (Финляндия)

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