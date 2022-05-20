20.05.2022, 11:28
Тренер сборной Беларуси: неучастие нашей команды и России в чемпионате мира по хоккею — логично
ФОТО: Global Look Press | Maksim Konstantinov
Такое мнение Rus Delfi высказал бывший главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17) Александр Руммо.
«В ответ на войну с Украиной сборная как и России, так и Беларуси получила неучастие в чемпионате мира. Логика прослеживается, — отмечает Александр. - При этом затронуло не только хоккей, но и весь спорт в целом. Нельзя оценивать ситуацию с точки зрения «хорошо или плохо». Это просто логичное продолжение всего, что происходит».
Александр Руммо стал одним из немногих людей в мире хоккея, кто открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Беларуси в 2020 году. Главный тренер комментировал жесткие силовые разгоны протестов, а также подписал письмо спортсменов против насилия и фальсификации выборов.