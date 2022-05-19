ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (85-й день) | План завершения войны от Италии. Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний

Италия подготовила план завершения войны. Он предусматривает полную автономию "спорных территорий" в составе Украины. Первый этап — прекращение огня и отвод войск от линии фронта. Второй этап — вступление Украины в Евросоюз (с рядом дополнительных условий и обязательств) при гарантии ее неприсоединения к НАТО Третий этап — двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. Итальянский план предполагает, что «спорные территории» получат полную автономию, в том числе в сфере обеспечения своей безопасности, но при сохранении суверенитета Украины. Четвертый этап — заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили защитников Мариуполя, эвакуированных с Азовстали на временно подконтрольные РФ территории.

С "Азовстали", по данным Минобороны РФ, вывезли 1700 украинских бойцов Украина рассчитывает на их обмен. В России говорят о трибунале и смертной казни. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду вечером сообщила, что в плен сдались 959 солдат, находившихся в бункерах "Азовстали". По ее словам, 51 солдат тяжело ранен, им оказывается помощь, остальных разместили в следственном изоляторе Еленовки.

США отказываются поставлять Украине реактивные системы залпового огня, несмотря на просьбы Киева. По данным источников издания Politico, Белый дом опасается, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории, что только расширит и затянет конфликт.

Великобритания заморозила активы "Аэрофлота", авиакомпаний "Россия" и "Уральские авиалинии".

Россия выслала пятерых португальских дипломатов. Это решение стало ответом на высылку из Лиссабона десятерых сотрудников посольства РФ.

Прокуратура запросила пожизненный срок заключения для российского сержанта Вадима Шишимарина. На судебных допросах Шишимарин рассказал, что застрелил мирного жителя, потому что присутствующие рядом с ним другие российские военные стали волноваться за свою безопасность и приказали ему это сделать. Они подозревали, что мирный житель позвонит в ВСУ. Военные кричали, чтобы Шишимарин в него стрелял. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", — сказал Шишимарин в суде.

Шольц предложил ЕС фонд солидарности на миллиарды евро для восстановления Украины. По его словам, ЕС должен начать "закладывать основу для фонда солидарности, финансируемого за счет взносов ЕС и его партнеров".