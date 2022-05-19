60 дней под землей на "Азовстали" с двумя детьми - рассказ жительницы Мариуполя Катерины

Когда я спрашиваю ее о муже, который, вероятно, все еще сражается в лабиринтах туннелей под заводом "Азовсталь" в Мариуполе [это интервью состоялось еще до того, как стало известно о сдаче в плен около тысячи украинских солдат, оборонявших последний рубеж Мариуполя], Катерина закрывает глаза и делает глубокий вдох.

До этого момента она была спокойной и собранной. До этого она вместе со своими сыновьями провела больше двух месяцев в бункерах под огромным промышленным комплексом, и все это время казалось, что обстрелы никогда не закончатся.

"Ракетные удары были такими сильными, что казалось, что стены сами сжимаются, - рассказывает она. - Иногда случался перерыв в обстрелах на час, и мы надеялись, что может быть все закончилось. Но нет. Они продолжали".

Позади нас ее дети, мальчики 6 и 11 лет, играют с автоматами, сделанными из бумаги, стянутой клейкой лентой.

"Они заново учатся быть на улице, - говорит Катерина. - Это самое лучшее чувство в мире - видеть, как они снова бегают на солнышке".

Она вспоминает, как их буквально ослепил дневной свет, когда они наконец выбрались наружу после двух мсяцев, проведенных в мрачном убежище.

Мальчишки залегают и прячутся за деревьями парка, притворяясь, будто они сражаются с русскими.

В какой-то момент они падают на землю с криком "закрыть уши". Потом один из них подает команду "все чисто", они вскакивают и продолжают игру.

На это больно смотреть.

Даже игра с оружием выглядит предельно реалистично, когда они понарошку перезаряжают его. Понятно, что они вблизи видели, как это делается по-настоящему.

Катерина полагает, что ее муж все еще находится на заводе. Недавно она получила от него сообщение, и он как всегда звучал бодро.

"Он сильный человек, сильный духом, и он всегда поддерживал меня".

Она с улыбкой рассказывает мне, что это была любовь с первого взгляда. А сегодня их родной Мариуполь разрушен российскими бомбами.