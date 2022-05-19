Правда ли, что Великобритания планирует депортировать украинских беженцев в Руанду?

12 мая 2022 года Мария Захарова опубликовала сначала в Telegram, а затем в Facebook* пост под заголовком «Из жизни цивилизованных». В своём тексте официальный представитель МИД России утверждает, что МВД Великобритании издало «новое руководство по депортации беженцев». «Согласно документу, люди, которые "добирались до Великобритании через безопасные третьи страны", такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду», — написала Захарова. По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, «все тут же связали это с наплывом беженцев с Украины. Согласно данным издания Independent, их также могут депортировать в эту африканскую страну. Как пишет британская газета, во время выступления перед депутатами министр по делам иммиграции Том Пурсглов заявил, что нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании, чтобы получить там убежище, поскольку для этих граждан существуют две специальные программы».



Вскоре слова Захаровой подхватили российские СМИ. Некоторые из них посвятили заголовки своих материалов непосредственно высказыванию официального представителя МИД: «Захарова оценила вероятность депортации украинцев в Руанду» («Известия») или «Захарова отреагировала на вероятность депортации украинцев в Руанду» («Рен-ТВ»). Другие выбрали более громкие формулировки: «МВД Великобритании всерьёз намерено депортировать украинских беженцев в Руанду» (Readovka), «Сеть: "Руанда в шоке!" — Лондон может выслать беженцев с Украины в Руанду» (Regnum) или «Британия готова выслать украинских беженцев в Руанду. Захарова: "И это не шутка"» («Царьград»). Публикации в СМИ прокомментировал, в частности, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев. Он заявил: «Это очевидный показатель отношения и властей Украины к собственному народу. Люди оказались по факту не нужны ни США, ни европейским странам, ни киевским властям. Считаю, что все претензии украинские беженцы должны предъявлять киевской хунте и западным хозяевам».