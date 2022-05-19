Правда ли, что Великобритания планирует депортировать украинских беженцев в Руанду?
В мае 2022 года в российских СМИ появились сообщения о том, что Соединённое Королевство может выслать недавно приехавших украинцев в Африку. Мы проверили достоверность таких публикаций.
12 мая 2022 года Мария Захарова опубликовала сначала в Telegram, а затем в Facebook* пост под заголовком «Из жизни цивилизованных». В своём тексте официальный представитель МИД России утверждает, что МВД Великобритании издало «новое руководство по депортации беженцев». «Согласно документу, люди, которые "добирались до Великобритании через безопасные третьи страны", такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду», — написала Захарова. По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, «все тут же связали это с наплывом беженцев с Украины. Согласно данным издания Independent, их также могут депортировать в эту африканскую страну. Как пишет британская газета, во время выступления перед депутатами министр по делам иммиграции Том Пурсглов заявил, что нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании, чтобы получить там убежище, поскольку для этих граждан существуют две специальные программы».
Вскоре слова Захаровой подхватили российские СМИ. Некоторые из них посвятили заголовки своих материалов непосредственно высказыванию официального представителя МИД: «Захарова оценила вероятность депортации украинцев в Руанду» («Известия») или «Захарова отреагировала на вероятность депортации украинцев в Руанду» («Рен-ТВ»). Другие выбрали более громкие формулировки: «МВД Великобритании всерьёз намерено депортировать украинских беженцев в Руанду» (Readovka), «Сеть: "Руанда в шоке!" — Лондон может выслать беженцев с Украины в Руанду» (Regnum) или «Британия готова выслать украинских беженцев в Руанду. Захарова: "И это не шутка"» («Царьград»). Публикации в СМИ прокомментировал, в частности, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев. Он заявил: «Это очевидный показатель отношения и властей Украины к собственному народу. Люди оказались по факту не нужны ни США, ни европейским странам, ни киевским властям. Считаю, что все претензии украинские беженцы должны предъявлять киевской хунте и западным хозяевам».
Издало ли МВД Великобритании руководство по депортации беженцев?
Нет, такое руководство ещё не издано. Документ, о котором пишет Захарова, — это проект, который пока не принят, но уже несколько недель широко обсуждается в британских СМИ.
14 апреля 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство предложит на рассмотрение парламенту поправки в законодательство о предоставлении убежища лицам, прибывающим в страну. По словам Джонсона, в первую очередь реформа направлена на борьбу с незаконной миграцией. «Они прошли через явно безопасные страны, в том числе многие европейские государства, где они могли — и должны были — просить убежище. <...> Наше сострадание может быть безграничным, но наша способность помогать людям — нет. Мы не можем просить британских налогоплательщиков выписать карт-бланш, чтобы покрыть расходы любого, кто захочет приехать и жить здесь», — подчеркнул глава британского правительства.
Кабинет Джонсона, в частности, предлагает отправлять людей, незаконно въехавших на территорию Великобритании и запросивших убежище, в Руанду — небольшое государство в Центральной Африке, входящее в Содружество наций. В тот же день, 14 апреля, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и министр иностранных дел Руанды Винсент Бирута подписали соответствующее двустороннее соглашение. Согласно этому документу, Соединённое Королевство инвестирует £120 млн в реализацию совместной программы.
Официальное утверждение правил затянулось из-за различных юридических препятствий для их быстрого принятия. 3 мая пресс-секретарь Джонсона заявил Reuters, что мигрантов начнут перевозить из Великобритании в Руанду только через несколько месяцев. 11 мая The Guardian сообщил, что этот процесс может начаться уже в течение нескольких недель.
Кого именно планируют отправлять в Руанду и что с ними будет дальше?
Представители британских властей неоднократно подчёркивали, что новые правила не будут применяться в отношении всех мигрантов. Для тех, кто приехал в Великобританию на законных основаниях и запросил убежище в установленном порядке, ничего не изменится. Как объяснял Джонсон, в первую очередь нововведения направлены против приезжающих на заработки одиноких мужчин, которые платят контрабандистам, чтобы тайно пробраться в королевство в кузовах грузовиков или на лодках, отправляющихся преимущественно из стран Евросоюза. По данным BBC, в 2021 году только через Ла-Манш в Великобританию незаконно проникли более 28 000 человек (почти в три с половиной раза больше, чем годом ранее).
Общий принцип схемы, предлагаемой кабинетом Джонсона, такой: в Руанду будут отправлять взрослых мигрантов, которые попали в Великобританию, не пройдя необходимых процедур на границе. При этом семьи с детьми власти разлучать не будут. Высланные в центральноафриканскую страну нелегалы смогут получить там статус беженца, жильё и иную поддержку за счёт британского правительства. К Великобритании эти люди отношения иметь больше не будут и вернуться туда на основании нового статуса не смогут.
Что говорит британская общественность и пресса о предполагаемых изменениях?
В Великобритании немало людей были возмущены этой, как им кажется, излишне суровой мерой. Так, слушатель BBC Radio 5 во время общения с ведущим в специальном эфире назвал такое решение «настоящим позором», который может разрушить «саму идею справедливости». Другие собеседники при этом подчёркивали, что жёсткость этих мер позволит наконец-то победить контрабандистов, годами зарабатывающих на незаконной перевозке мигрантов в Великобританию.
Заявление Джонсона о том, что Руанда — одна из самых безопасных стран в мире, встретило критику со стороны правозащитников. Организация Human Rights Watch обращает внимание, что в этой стране регулярно фиксируют «внесудебные казни, подозрительные смерти в заключении, незаконные задержания, пытки и судебные преследования, особенно в отношении критиков и диссидентов». О многочисленных проблемах с правами человека в Руанде сообщает и Amnesty International. Тем не менее Джонсон уверен, что предлагаемая реформа полностью соответствует международному праву, хотя и признаёт, что её реализацию будет тормозить «огромная армия политически мотивированных юристов».
Связано ли появление нового плана по высылке мигрантов в Руанду с наплывом беженцев из Украины?
Нет, такие планы обсуждались довольно давно — например, газета The Guardian писала о подобной идее ещё в июне 2021 года. В январе 2022 года, за пять недель до начала боевых действий в Украине, это же издание сообщало о планах более предметно — тут уже называлась Руанда как вероятный партнёр Великобритании. Про Украину в этих публикациях не сказано ни слова.
Говорится ли в каком-либо документе, что люди, ехавшие через «безопасные третьи страны» вроде Польши или Франции, тоже могут быть высланы из Великобритании? Относится ли это к украинцам?
Об этом говорится в публикации на сайте британского правительства от 25 февраля 2022 года. Авторы этого текста подчёркивают, что «примерно каждый шестой из всех просителей убежища в Великобритании в 2019 году подал заявление о предоставлении убежища в европейской стране». «Это означает, что многие люди, прибывающие в Великобританию и запрашивающие предоставление убежища, уже имели возможность воспользоваться защитой в явно безопасных странах с хорошо функционирующими системами предоставления убежища», — сообщает правительство (аналогичный аргумент позднее приводил и Джонсон). В публикации разъясняется, что, согласно планируемым изменениям в законодательстве, лица, подавшие заявку на получение статуса беженца в установленном порядке и не нарушившие правил въезда, но по пути задержавшиеся на какое-то время в третьих странах, могут быть отправлены в страну, из которой они прибыли, или в третью безопасную страну.
Теоретически украинцы действительно могли бы подойти под такие критерии — скажем, если бы они после выезда с территории своей страны прожили какое-то время в Польше, а потом приехали в Великобританию и попросили убежище в обычном порядке, например в аэропорту. Однако на практике украинские беженцы пользуются двумя программами, которые открыты специально для них в марте 2022 года: Ukraine Family Scheme и Homes For Ukraine. Обе программы предполагают получение разрешения до въезда, а единственный временной критерий — беженец должен был проживать в Украине на момент 1 января 2022 года.
Великобританию много критикуют за то, что эти две программы работают медленно и неорганизованно (и вообще за то, что получить разрешение на въезд в Соединённое Королевство украинцам сложнее, чем в другие страны Европы). Однако в Руанду украинцев, приезжающих по этим двум программам, не вышлют, о чём 11 мая заявил министр юстиции и противодействия незаконной миграции Том Пурсглов. Вечером следующего дня, уже после поста Захаровой в Facebook, эту позицию подтвердил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Действительно ли «министр по делам иммиграции Британии» сказал, что новая схема касается украинцев?
Издание Independent вправду опубликовало материал под заголовком «Министр не исключает возможности депортации украинских беженцев в Руанду». В этом тексте сообщается, что Пурсглов во время слушаний в парламенте «отказался исключить возможность депортации украинских беженцев в Руанду». При этом Пурсглов напомнил о существовании специальных программ для помощи украинским беженцам и подчеркнул, что «нет абсолютно никаких причин, по которым украинец должен садиться в маленькую лодку и платить контрабандистам, чтобы добраться до Великобритании». «Люди должны использовать те безопасные и законные маршруты, которые доступны. Мы рассматриваем каждый случай индивидуально, но крайне важно донести мысль о том, что люди должны использовать безопасные и законные маршруты, если они прибывают из Украины. Было бы абсурдно поступать иначе», — отметил министр.
Важен и контекст, в котором эти слова были произнесены: Пурсглов сделал это заявление только потому, что члены парламента настойчиво спрашивали, не будет ли в новых правилах исключений для украинцев. Смысл его ответа бы такой: разумеется, в новых правилах не предусмотрено никаких исключений ни для одной национальности, в том числе для украинцев, иначе эти правила были бы дискриминирующими.
Итог: Большей частью неправда.