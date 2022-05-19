Скандал на ЧМ! Чехи выгнали игрока из сборной из-за "деликатного вопроса"

Сборная Чехии постепенно приобретает статус самой проблемной команды нынешнего чемпионата мира. Вслед за внешними трудностями она столкнулась с внутренними, пишет Чемпионат.

В среду стало известно о том, что из состава национальной команды исключён Доминик Симон. Представители сборной не стали делиться с публикой подробностями произошедшего. Генеральный менеджер Петр Недвед ограничился максимально пространным комментарием: «Поскольку это очень деликатный личный вопрос, а мы уважаем честность Доминика, пожалуйста, поймите, что мы не будем больше комментировать этот вопрос».

Главный тренер сборной Кари Ялонен тоже не стал посвящать общественность в детали скандала. «Мы просим уважать наше решение не комментировать этот вопрос. Мы понимаем стремление наших болельщиков быть как можно более информированными. Но всему есть свои пределы. Спасибо за понимание», – сказал финский специалист на пресс-конференции после вчерашнего матча.

При этом шведское издание Hockey Sverige утверждает, что отчисление Симона связано с тем, что во время турнира его заметили за курением вместе с партнёром по команде – защитником Филипом Гронеком. Кто именно стал свидетелем инцидента, не сообщается. До самого факта исключения Симона СМИ не представляли никаких данных о происшествиях внутри чешской команды. Доказательств (например, фотографий курящих хоккеистов) скандинавское издание тоже не привело.

Более того, чешский портал iDnes.cz предлагает другую версию событий. Журналисты издания связались с семьёй Симона, которая рассказала, что Доминик пытался спровоцировать драку с Гронеком. «Доминик покинул чемпионат мира после двух матчей в сборной. У него был тяжёлый сезон, семейные причины. Нервы и эмоции из личной жизни он вынес на лёд», — сообщили родственники. Они также добавили, что Гронек сожалеет о случившемся и приносит извинения партнёрам по команде и руководству.