Эстонско-российская фигуристка возобновила карьеру и будет выступать за Канаду

Спортсменка будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года в Хельсинки (Финляндия) Габриэль Дэйлман,пишет Чемпионат.

27-летняя Наталья Забияко – уроженка Эстонии, за которую и выступала до 2014 года, после чего перебралась в Москву и начала представлять Россию. В паре с Александром Энбертом фигуристка стала серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в первенстве среди команд, бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония) и победительницей двух этапов Гран-при. В сезоне-2019/2020 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у последнего и в феврале 2020 года объявили о завершении выступлений.

Бывший тренер российской фигуристки Натальи Забияко Владислав Жовнирский рассказал, почему она решила возобновить спортивную карьеру.

«Наташа загорелась спортом, она очень хотела вернуться. Во время кэмпа (учебно-тренировочного лагеря) ISU Наташа попробовала встать в пару с партнером из Канады. Специалистам они понравились, и сами ребята приняли решение начать тренировки на родине партнера. Это наиболее оптимальный вариант для совместной работы для них в данный момент. Я сам связался с Бруно Маркоттом и спросил его мнение по поводу новой пары, на что он заинтересовался и согласился поработать с ребятами. К Наташе я отношусь очень хорошо и в любом случае буду ей помогать», – передает Sports.ru слова Жовнирского.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в сборную Канады.