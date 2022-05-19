"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы, обыграв в серии пенальти "Рейнджерс"

Счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник «Рейнджерс» Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре. Обслуживала встречу словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. Ему помогали ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович. «Айнтрахт» в ответном полуфинале победил английский « Вест Хэм Юнайтед» (1:0). По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В другом ответном матче 1/2 финала «Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» — 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс», пишет Чемпионат.

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.) в финале Лиги Европы. «Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона. Думал ли я уже о Лиге чемпионов следующего сезона? Нет. Я не заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдёт в ближайшие месяцы. Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», — цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.