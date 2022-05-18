Реконструкция нарвских дорог под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

В Нарве сейчас, согласно первому этапу реконструкции дорог, идет ремонт на улице Rahu. Полностью перекрыт участок улицы P.Kerese от улицы Tiimani до магазина автозапчастей Fixus. Утром и вечером из-за этого случаются пробки. Многие нарвитяне уже подстроились под обстоятельства и выезжают на работу раньше, но все равно долго стоят на светофоре.

На прошлой неделе на строительном совещании по реконструкции транзитной дороги TEN-T подрядчик проинформировал о проблеме с поставками асфальта, - сообщила вице-мэр Ирина Смирнова. Строительная компания надеется, что сложившаяся ситуация в Эстонии улучшится к июлю 2022 года. Тогда она сможет завершить реконструкцию дороги на том участке и открыть движение. "Но дать какие-то гарантии никто не может, – отметил представитель подрядчика, – если к июлю ситуация по стране с асфальтом не улучшится, будет обеспечено временное покрытие дороги для запуска дорожного движения".