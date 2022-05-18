ЧМ-2022 рискует войти в историю как самый худший по посещаемости

Перед стартом чемпионата мира по хоккею – 2022 уже говорили о том, что ажиотажного спроса на матчи в Финляндии не наблюдается. «Было много необязательных помех для международных продаж билетов. Во-первых, коронавирус, болельщики не знали, смогут ли они вообще добраться до места проведения ЧМ. Мы начали продажи 14 февраля, а потом наступило 24 февраля», — рассказывал генеральный секретарь турнира Хейкки Хиетанен.

Финские СМИ отмечали, что на посещаемости скажется не только отсутствие на турнире российских болельщиков, но также и вероятное нежелание жителей других стран ехать в соседнюю с Россией страну. Теперь эти неутешительные прогнозы находят своё подтверждение. Ilta Sanomat сообщал, что к старту турнира на матчи чемпионата мира продано около 350 тыс. билетов. Обычно около 15% зрителей приезжают из других стран, но на этом турнире эта цифра упала. «Причина не вызывает удивления. Исключение России и, в некоторой степени, Беларуси повлияло на число туристов. Пандемия также в какой-то мере остаётся фактором», — заключало издание.

Заполнить трибуны на чемпионате мира – это всегда непростая задача для организаторов, на это есть много объективных причин. Имеет значение ценовая политика – когда идёшь на хоккей один или в компании друзей, это ещё не так бьёт по кошельку, гораздо сложнее семьям с детьми. В этом случае поход на матч влетит в копеечку. Часть матчей проходит в рабочее время, да и интерес к играм разных сборных всегда будет сильно разниться. Максимальное внимание приковано к матчам хозяев турнира, обычно охотно идут и на другие топовые сборные, но на игру условных Италии с Францией очередь из желающих точно не выстроится, пишет Чемпионат.