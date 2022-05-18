ЧМ-2022 рискует войти в историю как самый худший по посещаемости
Турнир рискует стать худшим по посещаемости за последние 10 лет.
Перед стартом чемпионата мира по хоккею – 2022 уже говорили о том, что ажиотажного спроса на матчи в Финляндии не наблюдается. «Было много необязательных помех для международных продаж билетов. Во-первых, коронавирус, болельщики не знали, смогут ли они вообще добраться до места проведения ЧМ. Мы начали продажи 14 февраля, а потом наступило 24 февраля», — рассказывал генеральный секретарь турнира Хейкки Хиетанен.
Финские СМИ отмечали, что на посещаемости скажется не только отсутствие на турнире российских болельщиков, но также и вероятное нежелание жителей других стран ехать в соседнюю с Россией страну. Теперь эти неутешительные прогнозы находят своё подтверждение. Ilta Sanomat сообщал, что к старту турнира на матчи чемпионата мира продано около 350 тыс. билетов. Обычно около 15% зрителей приезжают из других стран, но на этом турнире эта цифра упала. «Причина не вызывает удивления. Исключение России и, в некоторой степени, Беларуси повлияло на число туристов. Пандемия также в какой-то мере остаётся фактором», — заключало издание.
Заполнить трибуны на чемпионате мира – это всегда непростая задача для организаторов, на это есть много объективных причин. Имеет значение ценовая политика – когда идёшь на хоккей один или в компании друзей, это ещё не так бьёт по кошельку, гораздо сложнее семьям с детьми. В этом случае поход на матч влетит в копеечку. Часть матчей проходит в рабочее время, да и интерес к играм разных сборных всегда будет сильно разниться. Максимальное внимание приковано к матчам хозяев турнира, обычно охотно идут и на другие топовые сборные, но на игру условных Италии с Францией очередь из желающих точно не выстроится, пишет Чемпионат.
Но даже с учётом всех этих факторов нынешнее мировое первенство проигрывает предыдущим. Если поднять статистику за последние 10 лет, пока что это худший ЧМ по посещаемости. Что интересно, тогда его тоже принимала Финляндия, совместно со Швецией. ЧМ-2021 стоит особняком – он проходил в Риге без зрителей, а последним мировым первенством до пандемии была Братислава-2019. И там с посещаемостью всё было в порядке даже на матчах без участия сборной Словакии. 10-тысячный стадион им. Ондрея Непелы стабильно собирал по 8-9 тыс. зрителей, а на матчи восьмитысячной «Стил-Арены» в Кошице в среднем приходило по 6 тыс. болельщиков. Ещё лучше справились чехи и белорусы, но в целом видно, что нигде посещаемость не опускалась ниже 60%.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.