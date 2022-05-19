(Не)правильные русские: как сейчас относятся к эмигрантам из России в Сербии?

Герои фильма — молодые люди от 20-35 лет, программист, учёный, музыкальный продюсер и даже диггер. Каждый из них по своему переживает события этой весны. Так родители одной из героинь живут в Одессе, смотрят российское телевидение и ждут прихода Путина. От дочки они отреклись после участия в митинге.

Молодые люди рассказывают, как перед границей удаляли неугодные телеграм-каналы из телефона и как проходили контроль и стало ли им спокойнее после переезда. Эксперты говорят о том, как выросли цены на жильё, как получить ВНЖ и открыть счёт в местном банке. Режиссёр фильма "Дунай" (действие происходит в Белграде) Любовь Мульменко делится своим знакомством с явлением отмены русской культуры.

Авторы фильма проводят параллель с эмиграцией Белой волны, ровно 100 лет назад, в Королевство сербов, хорватов и словенцев приехали десятки тысяч подданных Российской Империи. О том, как та волна изменила страну, рассказывают профессор Белградского университета и старший архивариус Национального архива Сербии. Открытым остаётся вопрос, останутся ли нынешние эмигранты и смогут ли они быть полезными в стране, которая их приняла.