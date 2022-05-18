18.05.2022, 22:05
ФОТО | Девушка-боец восхитила фанатов откровенным нарядом
ФОТО: Keystone Press Agency | Louis Grasse
Девушка-боец из США Валери Лоуреда выложила в социальных сетях новые горячие снимки.
23-летняя американка парагвайского происхождения позирует на улице в откровенном наряде, сопроводив свои фото подписью: «Я ломаю шеи».
Пост нашел отклик у ее фанатов, его «лайкнули» более 100 тысяч пользователей соцсетей.
Лоуреда занималась таеквондо, но в 2018-м перешла в смешанные единоборства, пишет sportmail.ru. Сейчас выступает в Bellator MMA, под эгидой американской организации одержала четыре победы при одном поражении.
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