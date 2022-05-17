Штаб сборной Латвии не может связаться с нападающим "Питтсбурга"

В первом раунде Кубка Стэнли "Питтсбург" вел 3-1 в серии против "Рейнджерс", но в итоге ее проиграл (3-4) и вылетел из розыгрыша плей-офф. Последний матч серии состоялся в воскресенье, после чего клубный сезон для нападающего "Пингвинз" Теодора Блюгерса был закончен, пишет rus.defi.lv.

В сборной Латвии рассчитывают на то, что Блюгерс приедет в Финляндию и поможет национальной команде на чемпионате мира. В заявке сборной Латвии остается еще одна вакансия (заняты 24 места из 25).

"За ужином (в понедельник вечером) мы обсудили, что пока не можем с ним связаться", — сообщил один из тренеров сборной Латвии Артис Аболс.

По его словам, "Тедис (в седьмой игре серии "Рейнджерс" - "Питтсбург") был на площадке, когда соперник забивал третий и четвертый голы. Думаю, ему тоже стоит немного остыть после этой серии. А потом надо быстро ехать нам на помощь".

Артис Аболс также сказал, что защитник Кристианс Рубинс присоединится к сборной Латвии во вторник. Его приезд стал возможным после того, как "Торонто" проиграл в первом раунде Кубка Стэнли (3-4 в серии против "Тампы") - Рубинс входит в систему "Торонто" и был среди запасных в плей-офф НХЛ. Рубинс уже официально внесен в заявку сборной на ЧМ-2022.

Аболс также подвел краткий итог трех первых игр сборной Латвии, в которых она уступила США (1:4) и Финляндии (1:2), но обыграла Норвегию (3:2).

"Первый матч с США. Там был один стиль хоккея — такой быстрый, туда-сюда. Нельзя сказать, что мы так уж плохо сыграли в первом периоде. При этом реализация у нас оказалась на низком уровне", - признал тренер.

"Во втором матче был другой стиль, финский, где обе команды принимают участие в перетягивании каната. В концовке - не слишком хорошее удаление, и мы проигрываем", - заметил Аболс.

Анализируя матч с Норвегией, он не скрывает, что тренерский штаб, несмотря на то, что латвийская сборная победила, не устроило качество игры в дебюте. В конце матча было понятно, что норвежцы будут больше атаковать, потому что им требовалось отыгрываться.