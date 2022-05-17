ПОДКАСТ | "Даже центристы согласны". Пора ли переносить памятники Красной армии?

Партия Eesti 200 инициировала сбор подписей для переноса памятников Красной армии из общественных мест. "Каждый раз, когда приближается 9 мая, я чувствую, что могут вспыхнуть конфликты, - говорит лидер Eesti 200 Кристина Каллас. - Мы хотим решить эту проблему. С одним памятником разобрались (речь о Бронзовом солдате - RusDelfi), правда, не очень корректно. Каждый год есть вероятность, что что-то произойдет. Уже даже до моего сына, который учится в школе, доходят эти проблемы, связанные с советскими памятниками. Я же не хочу, чтобы и его поколение в этом погрязло. Может, сейчас не лучший момент для переноса памятников, но идеальный момент не наступит никогда.

Мы предлагаем перенести памятники на военные кладбища, чтобы создать общие места памяти всем погибшим во Второй мировой войне. И сделать это с максимальным уважением, перезахоронением и в диалоге. Эстонцев и русских объединяет то, что мы хотим помнить о погибших, чтобы этого снова не произошло", - добавила она, уточнив, что речь о переносе на военное кладбище (по примеру Бронзового солдата), а не сносе монументов.

По словам Каллас, нам надо помнить всех погибших, которые воевали против фашистских, сталинских и других режимов. "Всем этим погибшим нужно поставить памятники. Русские ходят к памятникам, потому что хотят помнить своих прадедов, которые пострадали в этой ужасной войне. Тоже самое и у эстонцев. Давайте поставим памятник тому, что нас соединяет, а не тому, что нас разделяет - сейчас это тема роли Красной армии во Второй мировой".

"У эстонцев не было правильного выбора во Второй мировой войне. Все выборы, например, воевать за немцев или СССР, были неправильными. Давайте помнить, чтобы этого не повторилось. Стараться, чтобы мы не стали заложниками агрессивных режимов. В этой ситуации никто из нас не выиграет", - уточнила она.