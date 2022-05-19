Почему женщины боятся рожать и что такое гипнороды? Интервью с акушеркой

Все произошло в 12 классе. Я не знала какую профессию выбрать и меня подталкивали в медицину, но на врача. Я понимала, что не хочу и меня, честно, смущало количество времени обучения. К концу года начинала просматривать все университеты и наткнулась на Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Посмотрела видео-ознакомление и поняла, что хочу там обучаться. Я поступила, даже не рассматривала другие варианты. Все обучение на 40% состоит из практики, на которой я окончательно убедилась, что данный путь для меня.

Как и когда ты начала свой путь к данной профессии?

Мотивация заключается в том, что можно изменить опыт родов. Я твердо в этом уверена и знаю, что даже если женщина не готовилась, я могу повлиять на исход родов и подарить очень запоминающийся опыт. Меня вдохновляет то, что можно изменить понятие “роды-это страшно” на “роды - это прекрасно”. Очень хочется, чтобы женщины возвращались в состояние беременности и осознавали чудо данного момента. Это и есть цель моей работы.

Что является твоей мотивацией приходить на работу и есть ли у тебя цель в данной сфере?

Я осознала это, когда во время первой практики я расплакалась на родах. Это были спокойные роды, которые подарили мне очень нежные чувства. Тогда я была наблюдателем, и я почувствовала всю ценность момента. Акушерка, которая со мной была, мне прямо сказала: “ты на своем месте”. Во время родов не было страха или чувства отторжения, я влюбилась в этот процесс.

Я выбрала профессию случайно, но у меня всегда была одна особенность: я любила смотреть на беременных женщин. Меня это восхищало и я чувствовала особую энергию.

Как ты пришла к осознанию, что это твое?

Это что-то невероятное. Это та профессия, от которой горят глаза, хочется вновь и вновь испытывать данные эмоции от процесса работы. Я чувствую и вижу новую жизнь, которую я принимаю в этот мир. Рождается ведь не только ребенок, но и семья.

Будьте знакомы, Дарья. Она является акушеркой, инструктором по гипнородам и просто прекрасной мамой, которая сегодня расскажет все тонкости профессии-акушера.

В наши обязанности входит следить за родами, но мы не сидим все время с женщиной. Периодически заходим и проверяем нужные параметры: делаем КТГ, смотрим сокращения, открытие шейки и как вообще развиваются роды. Когда подходит момент родов, я уже остаюсь с женщиной. Акушерки очень самостоятельны и работают по одной.

Смены начинаются в 8 утра и в порядке живой очереди мы получаем женщин. Максимум я могу взять 2 женщин и вести их роды. В день примерно рожает от 5 до 20 женщин, всегда по-разному.

Когда занимаешься тем, чем буквально горишь, то всегда найдешь ресурсы, чтобы все успеть. Я уже говорила, что работаю в двух местах. На одном рабочем месте у меня ставка 0,75, на втором соответственно 0,25. Помимо основной работы я веду курсы по гипнородам. Раньше я жила на работе, сейчас стараюсь уделять время себе и своему сыну.

Из чего состоит твоя работа и как она проходит?

Курсы существуют и возможность развития бесконечна, все дело в желании. Есть те, кто просто закончил образование и продолжает работать так по 30-40 лет. Мы постоянно проходим обязательные курсы, но я считаю, что мне лично этого недостаточно. Я прошла курс по гипнородам, стала инструктором. Мои знания постоянно пополняются, у меня еще есть множество планов на дальнейшее образование.

В этой профессии нет магистратуры, только бакалавриат. Конечно, можно выбрать магистра медсестры и после управлять отделением. Но это не для меня, я люблю участвовать в процессе.

В Эстонии можно учиться в трех городах: Таллинн, Тарту и Кохтла-Ярве. Заграничное обучение я не рассматривала, но знаю, что оно имеет свои нюансы. Обучаясь в Эстонии, за 4.5 года человек получает сразу два образования: на выходе ты и акушерка, и медсестра. Однако в той же Финляндии обучение происходит только на одну профессию и быть медсестрой там я бы уже не могла.

Человек с железным сердцем не подойдет для данной профессии. Также нужно уметь подстраиваться и быть гибким человеком, ведь к каждой женщине нужен свой подход. Важно уметь отключать чувства, когда происходят экстренные ситуации, иногда нужно ставить блок на своих переживаниях. Сухие, узко мыслящие люди вряд ли смогут так же получить удовольствие от данной профессии.

Работа в большинстве случаев будет в женском коллективе, а это не всегда просто. Коллеги чаще положительно настроены в отношении новых специалистов, но иногда могут возникнуть разногласия особенно, если взгляд новенького отличается от “традиционного” видения.

А есть ли негативные стороны у профессии?

Но самое главное - огромная благодарность семей и красота момента. Роды - это то время, когда женщина себя может максимально почувствовать женщиной. Каждый раз смотрю на роды и восхищаюсь невероятной женской энергией и силой, процессом и вдохновляюсь.

Помимо этих фактов, можно еще сказать о знакомствах. Постоянно с кем-то знакомлюсь, круг общения расширяется с каждой сменой.

Прежде всего - возможность постоянного развития. На первый взгляд может показаться, что развиваться здесь некуда, но это далеко не так. Обучение и новые знания повсюду, если захотеть этого. Данная работа не про скуку. Каждый раз что-то происходит и привыкнуть к чему-то просто нереально.

Но это не делает работу плохой. Надо все пережить, понять и отпустить, ведь каждые роды по-своему удивительны.

Сейчас еще много рожают беженцы из Украины. Семьи напуганы и настроены очень патриотично. Это усложняет работу, поскольку у медицинского персонала должен сохраняться нейтралитет и все внимание должно уходить на процесс родов. Однако иногда у некоторых могут возникнуть разногласия на данной почве.

Трудно когда люди приходят с психическими расстройствами, поскольку в любой момент их болезнь может проявиться. К “сложным” пациентам можно отнести и детей, к которым нужно найти абсолютно другой подход. Рак, “замершая беременность, а надо рожать” - очень сложные ситуации.

Сами женщины сложные. Все приходят со своим укладом и каждая семья имеет свои отношения.

Помимо этого мы проверяем все лекарства и подготавливаем оборудование. Если что-то экстренное происходит, то мы всегда готовы быстро реагировать. В нашем графике стоят разные курсы по обучению, чтобы процесс родов был слажен и наши знания обновлялись.

После родов женщина остается 2 часа с ребенком в родовой палате, затем уже переходит в другое отделение.

По приезду в роддом, женщину определяют в палату. Если схватки слабые, то могут и отправить домой, но если схватки сильные и открытие 3-4 см, то женщина остается рожать. Сам процесс разный по времени. Кто-то рожает быстро, кто-то может и весь день, самое главное - женщине не мешать.

Природа все продумала за нас. Процесс не задуман был быть мучительным и долгим, как это навязывается сейчас. Надо знать один очень важный пункт : у женщин вырабатываются все необходимые гормоны и ферменты, которые также имеют и обезболивающий эффект. Если женщина подготовлена к родам и расслаблена, роды будут спокойными.

Любая женщина умеет рожать. Это неоспоримый факт, который женщины почему-то забывают. Данный процесс запрограммирован уже в организме и никто еще не остался ходить беременной. В нас образуются страхи из-за например рассказов мам, которые могут перевернуть этот процесс. Кто-то где-то сказал, что “непременно первые роды будут долгими” и это утверждение улетело в подсознание, откуда в самом процессе родов трансформировалось в реальность. Страх перед неизвестностью - это норма. Но роды - это знакомое состояние женщине, которое просто познается в нужный момент.

Как проходят естественные роды и почему у многих есть страх рожать? Как его перебороть?

На сайте palgad.ee имеется информация о зарплате и она варьируется от 593 - 1863 евро в месяц. (прим. автора)

Я не могу сказать точную сумму, но иногда это больше средней зарплаты по Эстонии (1548 евро в 2021 году). Все зависит от ночных часов, праздников, переработок. Я однозначно могу сказать, что в акушерки идут не ради зарплаты, такую сумму можно зарабатывать и без образования.

Работа с людьми всегда подразумевает момент сложности общения. Во время родов многие женщины очень восприимчивые. Если сказать что-то не так, даже не имея ничего плохого ввиду, для женщины это может быть ударом. Женский пол уязвим, особенно во время такого процесса. В связи с этим можно получить обратную негативную связь.

График тоже дает о себе знать. Работа сутками тяжела, иногда может быть и так что за 24 часа вообще не присядешь отдохнуть.

После я решила поинтересоваться у нее как ей удалось так спокойно и легко родить. Она рассказала мне, что проходила курс по гипнородам. Я стала больше смотреть, нашла курсы, которые прошла сначала с семьями, а потом выучилась на инструктора. Я вдохновилась всей информацией и методом, поняла, что хочу сама обучать этому. Настолько все естественно, понятно и мне стало безумно жаль, что в университетах этому не учат.

На одной из практик я попала на очень необычные роды. Женщина была спокойна, она как будто не рожала. Она не общалась со мной, в потужном периоде решила залезть ванну и спустя несколько мгновений она родила. Я практически не участвовала в этих родах.

Есть плановое кесарево, когда женщина не может родить естественным путем по показаниям. Есть и экстренное кесарево, когда это решение принимается непосредственно в момент родов. Данную операцию проводит целая команда врачей. Под эпидуральной/спинальной анестезией, или под общим наркозом. Сама операция идет час/полтора и после малыша отдают маме.

Кесарево сечение - серьезная операция, которая была придумана для спасения женщины и ребенка в экстренной ситуации. Сейчас процент кесарево растет, поскольку развивается медицина и заранее можно прогнозировать определенные трудности.

Кесарево сечение. Почему происходит и как отражается на жизни женщины?

Я верю в женщину иногда больше, чем она сама в себя. Я точно знаю, что она родит и все получится. Однако, если что-то пойдет не так, то за моей спиной есть команда медицинского персонала, которые помогут. У меня присутствует чувство безопасности и уверенность в своих действиях, поэтому я даже не задумываюсь об этом.

Я очень уверенно принимаю роды. Это можно сравнить с постановкой канюли (иглы-катетера). Это очень тонкая махинация и можно легко промахнуться. Всегда в голове ставлю себе цель попасть и это работает.

Не страшно ли тебе самой принимать роды?

Перерывы между схватками сокращаются, открывается шейка матки, отходят воды и начинается сам процесс родов. Когда шейка-матка открыта максимально (до 10 см), начинаются потуги, которые выталкивают малыша. Мама начинает ощущать естественные толчки и начинается активная фаза второго периода, когда происходит само рождение.

К рождению ребенка надо готовиться. Быть мамой - тонкое искусство, которое должно быть изучено еще до родов. В роддоме, конечно же, все показывают и объясняют.

Если говорить про доулу, то это человек, с которым можно так же рожать. Этот человек занимается тем, что происходит “выше пупка”. Она помогает женщине расслабиться, делает массажи и тд. На данную профессию надо отучиться 2 года. Найти доулу очень просто, у них есть целое сообщество.

Но не только это зависит от женщины. Партнер должен быть готов к родам, не стоит втягивать в это партнера, если у него нет желания и готовности. Мужчины присутствуют на родах, но они должны знать как именно помочь. На своих курсах я даже делаю шпаргалки, чтобы было четкое понимание действий.

Каждая женщина сама решает насчет поддержки. Кому-то она нужна, а кто-то справляется и без нее. Если я вижу, что женщине комфортнее быть с самой собой, то я тоже не буду ее дергать и часто заходить.

Партнер на родах. Кто такая доула? Как часто мужчины присутствуют на родах? Насколько важна поддержка для рожающей женщины?

Если говорить о том, в чем же заключается суть, то это помочь женщине активизировать позитивные гормоны для родов и прочувствовать свое тело при родах, быть участницей, но не наблюдателем. Освобождение от страхов, гипноз и ощущение нахождения в “другом” мире - все о гипнородах. Женщине никто не нужен во время родов, она сама успешно справится с процессом. Я обучаю этому и даю понять, что роды - это чудесно.

Тогда было очень сложно собрать людей в группы, поскольку мало кто был знаком с данным методом. Я стала развивать Инстаграм, о методе стали больше узнавать и ко мне потянулись люди, готовые насладиться процессом родов и основательно к нему подготовиться.

Я долго ждала обучение и вовсе не зря. Оно было на английском\эстонском языке. Мы делали тесты, сдавали экзамены и после я уже стала готовить материалы на русском языке для своих курсов. Программа нашла свое начало в Америке, 30 лет назад. В Эстонии она всего 5 лет и многие до сих пор не знают об этом.

Обязательно нужно спрашивать всё у специалистов, быть с ребенком и не стоит рваться сразу в “обычную” жизнь. Первые месяцы жизни ребенка должны быть с мамой, таким образом ребенок чувствует любовь, защиту и заботу. Самое главное - любить своего малыша и давать себе отдых тоже. Очень многие пытаются успеть все и забывают о себе. Это неправильно, ведь маме нужен тоже сон и спокойная жизнь. Заранее нужно продумать организацию быта, что бы женщина не была замучена готовкой, уборкой, работой.

Ошибки беременных. Что лучше не стоит делать при беременности?

Самое главная ошибка - не готовиться к родам. Не надо слушать подруг с их “плохим” опытом, не надо читать форумы мамочек. Не надо думать, что в роддоме все должны, нельзя перекладывать ответственность за свои роды на других людей.

Лайфхаки. Как перенести роды спокойно и без дополнительного стресса?

Заранее нужно изучать тему родов и можно приблизиться ближе к чудесному опыту. Женщине в принципе полезно было бы знать, что такое роды, ведь организм перестраивается и уже живет немного иной жизнью.

Изначально надо сближать ребенка и папу. Для мужчины это очень важно, поскольку связь с ребенком формируется позже. Чем раньше начнется погружение в беременность, тем лучше в будущем будет отношение у папы с ребенком. Стоит сразу же разбирать травмы и переживания. Все, что мы не даем себе чувствовать, забирает наши силы и энергию.

Интересные случаи. Что больше всего запомнилось?

У меня было много интересных случаев, ведь каждые роды уникальны.

Интересный случай был на практике, когда я впервые принимала роды. У меня началась внутренняя паника, ведь меня оставили с рожающей женщиной наедине впервые, но я не подала виду и делала свою работу.

Другой случай произошел, когда я была на домашних родах. Это был запоминающийся опыт, ведь в процесс невозможно вмешаться. Нет возможности медицинских манипуляций и сам процесс был очень естественный.

Опиши свою профессию одним словом.

Чудо. Я плачу от счастья на работе и максимально заряжаюсь тем, что делаю. Я точно на своем месте.