Судьи извинились перед главным тренером сборной США за эпизод в матче с Финляндией

«Судьи извинились передо мной после второго периода, потому что это должно было быть пятиминутное удаление. Я отдаю должное судьям за то, что они признали это», — приводит слова Куинна Mtvuutiset.

Напомним, подобное признание судьями своей ошибки уже было на этом чемпионате. На 57 минуте матча Латвия - Финляндия был удален за задержку соперника латыш Мартиньш Дзиеркалс "Я считаю, что в последние пять минут нужно давать играть, — сказал Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш. — Таких моментов, как эпизод с Дзиеркалсом, можно насчитать десятками с обеих сторон. В концовке и финнам можно было дать удаление, когда был чистый толчок в спину. После матча судьи подошли и признались, что допустили ошибку. Но что это дает? Матч уже закончился, ошибка допущена. Но они сказали, что считают, что нужно признаться".