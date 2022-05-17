Судьи извинились перед главным тренером сборной США за эпизод в матче с Финляндией(3)
Главный тренер сборной США по хоккею Дэвид Куинн прокомментировал эпизод в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Финляндии (1:4), когда форвард финской команды Саку Мяэналанен сильно толкнул со спины защитника американцев Джейкоба Мегну, но получил всего двухминутное удаление.
«Судьи извинились передо мной после второго периода, потому что это должно было быть пятиминутное удаление. Я отдаю должное судьям за то, что они признали это», — приводит слова Куинна Mtvuutiset.
После трёх встреч американцы занимают третье место в группе В, набрав пять очков. В следующей игре США встретятся со сборной Великобритании в четверг, 19 мая. Стартовое вбрасывание — в 16:20, пишет Чемпионат.
Напомним, подобное признание судьями своей ошибки уже было на этом чемпионате. На 57 минуте матча Латвия - Финляндия был удален за задержку соперника латыш Мартиньш Дзиеркалс "Я считаю, что в последние пять минут нужно давать играть, — сказал Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш. — Таких моментов, как эпизод с Дзиеркалсом, можно насчитать десятками с обеих сторон. В концовке и финнам можно было дать удаление, когда был чистый толчок в спину. После матча судьи подошли и признались, что допустили ошибку. Но что это дает? Матч уже закончился, ошибка допущена. Но они сказали, что считают, что нужно признаться".
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