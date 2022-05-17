Эксперт: сборной Латвии не хватает яркого лидера с инстинктом "убийцы"
Сборная Латвии по хоккею создала много голевых моментов в предыдущих матчах чемпионата мира, но не смогла их в полной мере реализовать. Бывший игрок сборной Латвии Нормундс Сейейс в беседе с порталом Sportacentrs.com отметил, что в национальной команде сейчас нет сильного лидера с инстинктом убийцы.
Сборная Латвии во втором туре группового этапа в Тампере признала превосходство финнов, пропустив решающую шайбу всего за 2 минуты и 52 секунды до конца основного времени. В этот момент сборная Латвии играла в меньшинстве, так как Мартиньш Дзиеркалс заработал спорное удаление, пишет rus.Delfi.lv.
"Честно говоря, у Дзиеркалса было чистое удаление. Да, можно сказать, что последние минуты игры, борьба идет ожесточенная, судьи должны разрешать играть... Но удаление было. Судья есть судья, он делает свою работу, и игрок должен понимать, где он находится, что он делает и как он это делает", — подчеркнул Сейейс.
"За три минуты до конца игры тебе нечего делать за воротами соперника. Не нужно бежать, чтобы забросить шайбу, это можно делать все 60 минут, а в концовке в меньшинстве нельзя совершать за чужими воротами неоднозначные действия, за которые арбитр может дать удаление, — объяснил тренер. — Хоккеист должен понимать свою задачу на льду и понимать игру. Осознайте, что стоит на кону, тем более в коне матча. Заработать удаление в углу площадки в зоне соперника — так нельзя!"
После того, как финны вышли вперед, и устремились к победе, арбитр не дал удаление, когда после толчка на борт Рихард Букартс разбил себе нос. Большинство позволило бы Латвии побороться за овертайм и одно очко в том матче. "Я слышал, что судьи извинялись перед Харийсом [Витолиньшем] после матча — да, может быть, но только потому, что Рихарду разбили нос. Серьезного удара там не было, — считает Сейейс. — Если бы противник ударил его выше, тогда да, а так толчок был в районе пояса. Я думаю, что это из серии 50 на 50. Да, удаление могли дать, но его еще нужно было реализовать".
Размышляя об увиденном в первых матчах чемпионата мира, Сейейс сказал, что игра сборной Латвии в целом порадовала, но реализация моментов подкачала.
"Если ты играешь против топ-команд и забиваешь только один гол, трудно надеяться на успех. У соперников есть звезды, которые рано или поздно забросят шайбу. В обоих матчах [с США и Финляндией] у нас были хорошие голевые моменты. Забрось мы вторую шайбу финнам, у них началась бы паника. Пошла бы совсем другая игра", — сказал Сейейс.
"В сборной нет ярко выраженного лидера с инстинктом убийцы. Игрока, который обязательно использует один из двух моментов. Мы видим, что у нас хорошие возможности для взятия ворот, которые не используются в полной мере. Немного не хватает", — посетовал Сейейс, добавив, что впереди еще достаточно игр, чтобы оправиться от поражений в первых двух.
"Честно говоря, я и не рассчитывал, что мы обыграем США и Финляндию. Думаю, реальнее было бы обыграть чехов, хотя в субботу они выглядели очень неплохо. Давайте начнем с малого — победим те команды, которые мы должны обыгрывать", — призвал Сейейс.