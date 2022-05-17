Эксперт: сборной Латвии не хватает яркого лидера с инстинктом "убийцы"

Сборная Латвии во втором туре группового этапа в Тампере признала превосходство финнов, пропустив решающую шайбу всего за 2 минуты и 52 секунды до конца основного времени. В этот момент сборная Латвии играла в меньшинстве, так как Мартиньш Дзиеркалс заработал спорное удаление, пишет rus.Delfi.lv.

"Честно говоря, у Дзиеркалса было чистое удаление. Да, можно сказать, что последние минуты игры, борьба идет ожесточенная, судьи должны разрешать играть... Но удаление было. Судья есть судья, он делает свою работу, и игрок должен понимать, где он находится, что он делает и как он это делает", — подчеркнул Сейейс.

"За три минуты до конца игры тебе нечего делать за воротами соперника. Не нужно бежать, чтобы забросить шайбу, это можно делать все 60 минут, а в концовке в меньшинстве нельзя совершать за чужими воротами неоднозначные действия, за которые арбитр может дать удаление, — объяснил тренер. — Хоккеист должен понимать свою задачу на льду и понимать игру. Осознайте, что стоит на кону, тем более в коне матча. Заработать удаление в углу площадки в зоне соперника — так нельзя!"

После того, как финны вышли вперед, и устремились к победе, арбитр не дал удаление, когда после толчка на борт Рихард Букартс разбил себе нос. Большинство позволило бы Латвии побороться за овертайм и одно очко в том матче. "Я слышал, что судьи извинялись перед Харийсом [Витолиньшем] после матча — да, может быть, но только потому, что Рихарду разбили нос. Серьезного удара там не было, — считает Сейейс. — Если бы противник ударил его выше, тогда да, а так толчок был в районе пояса. Я думаю, что это из серии 50 на 50. Да, удаление могли дать, но его еще нужно было реализовать".

Размышляя об увиденном в первых матчах чемпионата мира, Сейейс сказал, что игра сборной Латвии в целом порадовала, но реализация моментов подкачала.