17.05.2022, 12:26
Вилья Кийслер: Юри Ратас это Эдгар Сависаар, но Кая Каллас не Андрус Ансип(43)
ФОТО: Ekspress Meedia | henri-kristian kirsip
Отец эстонского популизма, несомненно, Сависаар, а Ратас его верный ученик и духовный последователь.
В то время как Эдгар Сависаар, возглавлявший Центристскую партию, постоянно страдал от того, что не стал премьер-министром, Юри Ратас терпеливо ждал своего часа. И это время пришло! Но для некоторых мужчин лучше, если они никогда не получат должность. Вы чувствуете привкус во рту, а затем не можете жить дальше, потому что хотите только одного. Того, что уже закончилось.