Мнение
17.05.2022, 12:26

Вилья Кийслер: Юри Ратас это Эдгар Сависаар, но Кая Каллас не Андрус Ансип

 (43)
Вилья Кийслер
Вилья Кийслер vilja.kiisler@epl.ee
29.08.2021 Erakondade esindajate debatt
29.08.2021 Erakondade esindajate debatt
ФОТО: Ekspress Meedia | henri-kristian kirsip

Отец эстонского популизма, несомненно, Сависаар, а Ратас его верный ученик и духовный последователь.

В то время как Эдгар Сависаар, возглавлявший Центристскую партию, постоянно страдал от того, что не стал премьер-министром, Юри Ратас терпеливо ждал своего часа. И это время пришло! Но для некоторых мужчин лучше, если они никогда не получат должность. Вы чувствуете привкус во рту, а затем не можете жить дальше, потому что хотите только одного. Того, что уже закончилось.

Бывает так, что каждый раз, когда в зарубежных СМИ появляется красивая история о премьер-министре Кае Каллас, невидимые политические раны Юри Ратаса начинают чесаться. Сначала Ратас чешет их в одиночестве, но потом зуд становится невыносимым.

Оставить комментарий Читать комментарии (43)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии