Вилья Кийслер: Юри Ратас это Эдгар Сависаар, но Кая Каллас не Андрус Ансип

В то время как Эдгар Сависаар, возглавлявший Центристскую партию, постоянно страдал от того, что не стал премьер-министром, Юри Ратас терпеливо ждал своего часа. И это время пришло! Но для некоторых мужчин лучше, если они никогда не получат должность. Вы чувствуете привкус во рту, а затем не можете жить дальше, потому что хотите только одного. Того, что уже закончилось.