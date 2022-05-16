ВИДЕО | Лучшие моменты четвертого дня ЧМ-2022

Сборная Канады по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии в рамках чемпионата мира — 2022 со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец». В составе канадской сборной отличились нападающие Пьер-Люк Дюбуа (дубль), Адам Лаури, Коул Силлинджер, а также Морган Гики.

Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

Сборная Финляндии одержала победу над командой США в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен (все — в большинстве), а также Микко Лехтонен. Единственный гол у сборной США забил Алекс Гальченюк.

Сборная Германии обыграла команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе немецкой сборной отличились Даниэль Фишбух, Александер Эль и Леонард Пфёдерль. У команды Франции голы забили Александр Тексье и Юго Галле.