Какие топ-команды пропускали главные хоккейные турниры
Российский спорт попал под санкции. Хоккейные сборные пропускают ближайшие турниры разных возрастов: юниорский, взрослый и молодежный чемпионаты мира. В истории хоккея были и другие сборные, которые пропускали главный хоккейный турнир.
Из-за войны в Украине, МОК и международные федерации отстраняют российские команды, отменяют или переносят турниры. Хоккей также не остался в стороне: ЧМ-2022 по хоккею, который в эти дни проходит в Финляндии, остался без сборных России и Беларуси. Судя по тому, как в футболе иностранные команды одна за другой отказывались играть со сборной России, ИИХФ сложно было принять иное решение.
Сборная СССР принимала участие в чемпионатах мира с 1954 года, и с тех пор сборная СССР/России пропускает главный мировой турнир во второй раз. Впервые это произошло в 1962 году, и тоже по политическим причинам, но тогда они бойкотировали турнир самостоятельно.
Чемпионат мира и Европы по хоккею в 1962 году проходил в американском Колорадо-Спрингс, и госдепартамент США сборной ГДР визы не выдали, объяснив это строительством Берлинской стены и угрозы блокады Западного Берлина. В результате социалистические страны СССР и Чехословакия в знак солидарности с Восточной Германией решили бойкотировать ЧМ. Их заменили Швейцария, Норвегия и Великобритания. Чемпионами тогда стала сборная Швеции, выигравшая все матчи.
Отсутствие сборной СССР/России на чемпионате мира по хоккею не единичный случай. Сборная Канады с 1970-го по 1977 год пропустила восемь ЧМ и две Олимпиады, так как тогда был запрет на участие профессиональных игроков. На соревнования допускались только хоккеисты-любители. В 1977 году бойкот канадцев завершился победой. Руководство IIHF внесло изменения в регламенты соревнований, и на ЧМ 1978 года, родоначальники хоккея вернулись. Канадцы привезли на тот момент первоклассных звезд, но в итоге остались без медалей.
В истории хоккея было еще два коротких политических бойкота. Один произошел в 1950 году. Чемпионат мира тогда должен был пройти в Лондоне, но туда не полетел действующий на тот момент чемпион мира, сборная Чехословакии. Объясняли это тогда отказом в визе чешским радиокомментаторам, но это послужило поводом для бойкота. Реальная причина была тогда в том, что чехословацкие чиновники, боялись побега хоккеистов "на Запад". Опыт "побега" хоккеистов у них уже тогда был, годом ранее игроки чешского клуба "ЛТЦ Прага" уже сбегали во время турнира в Швейцарии, и руководство ЧССР не хотели еще более громкого скандала. Тогда 11 членов команды были арестованы, обвинены в шпионаже, измене родине и осуждены на длительные сроки. Чехословакия пропускала еще, и следующий ЧМ и в течение 20 лет была без золотых медалей (в 1972 году, золото).
В связи с противостоянием капиталистического мира и социалистического лагеря, был еще один массовый бойкот. На первом в СССР чемпионате мира по хоккею в 1957 году, турнир бойкотировали: Канада, США, Норвегия, ФРГ, Италия и Швейцария. Произошло это из-за военного вторжения Советского Союза в Венгрию в 1956 году. Турнир был сокращен до восьми команд, а чемпионами стали шведы.