Какие топ-команды кроме России пропускали главные хоккейные турниры

Из-за войны в Украине, МОК и международные федерации отстраняют российские команды, отменяют или переносят турниры. Хоккей также не остался в стороне: ЧМ-2022 по хоккею, который в эти дни проходит в Финляндии, остался без сборных России и Беларуси. Судя по тому, как в футболе иностранные команды одна за другой отказывались играть со сборной России, ИИХФ сложно было принять иное решение.

Сборная СССР принимала участие в чемпионатах мира с 1954 года, и с тех пор сборная СССР/России пропускает главный мировой турнир во второй раз. Впервые это произошло в 1962 году, и тоже по политическим причинам, но тогда они бойкотировали турнир самостоятельно.

Чемпионат мира и Европы по хоккею в 1962 году проходил в американском Колорадо-Спрингс, и госдепартамент США сборной ГДР визы не выдали, объяснив это строительством Берлинской стены и угрозы блокады Западного Берлина. В результате социалистические страны СССР и Чехословакия в знак солидарности с Восточной Германией решили бойкотировать ЧМ. Их заменили Швейцария, Норвегия и Великобритания. Чемпионами тогда стала сборная Швеции, выигравшая все матчи.

Отсутствие сборной СССР/России на чемпионате мира по хоккею не единичный случай. Сборная Канады с 1970-го по 1977 год пропустила восемь ЧМ и две Олимпиады, так как тогда был запрет на участие профессиональных игроков. На соревнования допускались только хоккеисты-любители. В 1977 году бойкот канадцев завершился победой. Руководство IIHF внесло изменения в регламенты соревнований, и на ЧМ 1978 года, родоначальники хоккея вернулись. Канадцы привезли на тот момент первоклассных звезд, но в итоге остались без медалей.