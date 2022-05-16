России и Беларуси запретили транслировать Олимпийские игры 2026 и 2028 годов

Россия и Белоруссия не вошли в число стран, допущенных к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа ОИ-2026 и ОИ-2028. Об этом в релизе сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Тендерные документы на приобретение телеправ принимались до 25 апреля. Если ситуация не изменится, турниры не будут транслироваться в России и Белоруссии.