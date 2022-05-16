16.05.2022, 16:53
России и Беларуси запретили транслировать Олимпийские игры 2026 и 2028 годов
ФОТО: AFP | FABRICE COFFRINI
Белоруссию и Российскую Федерацию не допустили к тендеру на показ Олимпиад 2026 и 2028 годов.
Россия и Белоруссия не вошли в число стран, допущенных к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа ОИ-2026 и ОИ-2028. Об этом в релизе сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Тендерные документы на приобретение телеправ принимались до 25 апреля. Если ситуация не изменится, турниры не будут транслироваться в России и Белоруссии.
Олимпиаду 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо. Летние игры 2028 года примет американский Лос-Анджелес.