ФОТО|Нарвская регата: Все держались молодцом и выкладывались по полной

В Нарву приехали команды из Пярну, Таллинна, Вильянди, Тарту. Конечно, показали себя и спортсмены из Нарвы. Всего 127 участников вышли на волны Наровы. Также в регате поучаствовала сборная команда из Украины. Спортсменов, бежавших от войны, поддерживает Эстонская Федерация гребного спорта.

14 мая, в первый день регаты, в Липовой ямке прошли соревнования на короткую дистанцию – 200 метров. Во второй день регата проводилась в районе Гребной базы. Там состоялся заплыв от 1,5 до 5 километров. Длина дистанции зависела от возраста гребцов. Самым младшим из них было 8 лет, и дистанция для них была покороче.

«Несколько участников перевернулись, – делится своими впечатлениями фотограф Яна Бормотова. – Но рядом всегда были сотрудники на лодках, которые сразу же помогали выбраться из холодной воды. Все держались молодцом и выкладывались по полной».

В каждом классе, а их было 6, определились свои победители. Нарвских спортсменов готовили Олег Горох, Александр Дубровин и Андрей Соловьёв.

«Организатор нашей традиционной регаты – гребной клуб "Нарвские викинги", – говорит тренер спортшколы «Энергия» Олег Горох, – но без помощи тренеров и людей, которые раньше занимались греблей, провести такое мероприятие не получилось бы, команда нужна большая».