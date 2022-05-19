Вы не уйдете от цивилизации, даже если захотите: рецензия на датскую черную комедию

Первый полнометражный фильм датского режиссёра Томаса Данескова "Дикие люди" доказывает две вещи. Во-первых, что датский кинематограф, по-прежнему, является сейчас одним из самых интересных в трещащей по всем швам Европе. Во-вторых, он лишний раз доказывает известный закон Мёрфи, не ручаюсь за дословную цитату, но смысл сводится к тому, что если что-то может пойти не так, именно не так оно и пойдёт.

Начало вроде бы даже смешное, полностью отвечает заявленной в аннотации чёрной комедии. Обыкновенный датский мужик Мартин – семья, двое детей, нормальное материальное положение – как-то очень уж остро переживает кризис среднего возраста и почему-то внезапно решает, что для достижения внутренней гармонии и тому подобного равновесия ему просто необходимо уйти из дома подальше в леса (лучше вообще в Норвегию, там леса погуще) и зажить там на просторе так, как живали викинги в средние века, без благ цивилизации, денег и проблем первого мира. Охотиться, добывая себе еду, раз навсегда перестать тупить в телефон и обрести себя в одиноких размышлениях о вечном.

Конечно, ничего у него не получается, и не только потому, что нифига он не умеет охотиться и обретать себя, а ещё и в силу того, что мир наш слишком тесно заселён, и уединиться от людей получается не всегда. Роковым образом ему на голову сваливается попавший в аварию наркокурьер Муса со спортивной сумкой, полной денег. А дальше начинается какая-то лёгкая скандинавская коэнщина. Разумеется, за Мусой гонятся все, кому не лень – и его подельники, которых он счёл мёртвыми (ну или предпочёл так подумать), и малахольные местные менты, у которых даже и оружия толком нет, и которые все как один напоминают нежного полицейского из "Твин Пикса", не помню, как его звали, того, который ещё ухлёстывал за девушкой в свитере, не помню, как звали и её.