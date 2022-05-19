Вы не уйдете от цивилизации, даже если захотите: рецензия на датскую черную комедию
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов поделился рецензией на новый датский фильм "Дикие люди".
Вы наверняка хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы уехать из шумного города и какие-то время пожить уединенно на лоне природы. О том, что может из этого выйти - смотрите в фильме или читайте в рецензии ниже.
Первый полнометражный фильм датского режиссёра Томаса Данескова "Дикие люди" доказывает две вещи. Во-первых, что датский кинематограф, по-прежнему, является сейчас одним из самых интересных в трещащей по всем швам Европе. Во-вторых, он лишний раз доказывает известный закон Мёрфи, не ручаюсь за дословную цитату, но смысл сводится к тому, что если что-то может пойти не так, именно не так оно и пойдёт.
Начало вроде бы даже смешное, полностью отвечает заявленной в аннотации чёрной комедии. Обыкновенный датский мужик Мартин – семья, двое детей, нормальное материальное положение – как-то очень уж остро переживает кризис среднего возраста и почему-то внезапно решает, что для достижения внутренней гармонии и тому подобного равновесия ему просто необходимо уйти из дома подальше в леса (лучше вообще в Норвегию, там леса погуще) и зажить там на просторе так, как живали викинги в средние века, без благ цивилизации, денег и проблем первого мира. Охотиться, добывая себе еду, раз навсегда перестать тупить в телефон и обрести себя в одиноких размышлениях о вечном.
Конечно, ничего у него не получается, и не только потому, что нифига он не умеет охотиться и обретать себя, а ещё и в силу того, что мир наш слишком тесно заселён, и уединиться от людей получается не всегда. Роковым образом ему на голову сваливается попавший в аварию наркокурьер Муса со спортивной сумкой, полной денег. А дальше начинается какая-то лёгкая скандинавская коэнщина. Разумеется, за Мусой гонятся все, кому не лень – и его подельники, которых он счёл мёртвыми (ну или предпочёл так подумать), и малахольные местные менты, у которых даже и оружия толком нет, и которые все как один напоминают нежного полицейского из "Твин Пикса", не помню, как его звали, того, который ещё ухлёстывал за девушкой в свитере, не помню, как звали и её.
И все они, а к ним вдобавок ещё и брошенная жена Мартина, и норвежские ролевики-викинги (естественно, по мнению Мартина, ни разу не "трушные"), и ещё несколько колоритных эпизодических персонажей сплетаются в отчаянный клубок сюжета, крайне изобретательно авторами замотанный.
Чёрной комедией "Дикие люди" перестают быть довольно быстро. Там, конечно, есть весёлые моменты, не без этого, но я бы скорее сказал, что тон рассказчика обо всех этих нелепых происшествиях – это, скорее, грустная ирония. Люди - они такие люди, всё с ними понятно, и осуждать мы их за это не вправе.
Это, да, немножко похоже на Коэнов, конкретно на "Старикам здесь не место", но без коэнского экзистенциализма и какой-то обречённости. За Мусой охотится не зловещий и безумный Антон Чигур, а такие же, как он, раздолбаи, рожа одного из которых, к тому же, так перекосилась в том ДТП, куда они вместе попали, что теперь почти невозможно разобрать, что он там говорит.
Ко всему ещё добавляется какая-то обсессия Мартина по отношению к бутербродам, ну знаете, таким, которые продаются уже готовыми и завёрнутыми в целлофан. Можно порассуждать о том, что гигантские, и не только, бутерброды – это датская национальна еда и таким образом Данесков намекает на какую-нибудь, например, загадочную датскую душу или потешается над местными скрепами. А может, и нет, может быть, просто так совпало, не в каждой стране обязаны быть какие бы то ни было скрепы.
Словом, фильм не заставляет скучать, он полон твистов и не всегда ожидаемых развязок, что до людей – ну они уж такие, какие есть. Местами и дикие. Других людей у нас с Данесковом для вас нет.