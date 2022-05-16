Хоккей 2022
16.05.2022, 14:09

ФОТО | Хоккеисты сборной Латвии провели официальную фотосессию

 
Latvia hockey
Latvia hockey
ФОТО: Global Look | Kalle Parkkinen

15 мая сборная Латвии по хоккею провела официальную фотосессию на проходящем в Финляндии чемпионате мира.

Настроение у игроков латвийской сборной было хорошим. Так, Янис Якс катал Андриса Джериньша на стуле по ледовой площадке. А Элвис Мерзликин и Рональд Кениньш устроили шутливый импровизированный поединок по боксу, пишет Rus.delfi.lv.

В третьем туре сборная Латвии 16 мая сыграет против сборной Норвегии. Начало игры - 16.20.

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