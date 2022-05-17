ИНФОГРАФИКА | Какие АЭС окружают Эстонию?

Ленинградская АЭС – самая близкая к Эстонии (70 км до Нарвы) и в то же время крупнейшая в России атомная электростанция, находящаяся в 42 км от Санкт-Петербурга. На территории станции работает 4 энергоблока, два из которых являются прошедшими модернизацию советскими реакторами типа РБМК (теми самыми, печально известными после аварии в Чернобыле). Реакторы РБМК должны быть закрыты к 2025 году, и на смену им должны прийти современные и более безопасные реакторы ВВЭР-1200. Установленная мощность станции составляет 4337 мегаватт. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также станция является основным поставщиком тепловой энергии для населения и промышленных предприятий города Сосновый Бор, находящегося в 5 км от АЭС. На территории станции планируется постройка еще двух реакторов ВВЭР-1200 (водо-водяные реакторы поколения 3+). Доля атомной энергии в энергопортфеле России из года в год устойчиво растет, составив в 2021 году 20,61%.

В Эстонии пока еще нет своей атомной электростанции, но уже сейчас вокруг границ Эстонии работают шесть атомных электростанций в общей сложности с 14 ядерными реакторами. На каждой АЭС может размещаться несколько реакторов, каждый из которых является отдельным энергоблоком, производящим колоссальный объем электроэнергии. Страны выбирают атомные электростанции по причине высокой эффективности и отсутствия вредных для людей и климата выбросов углекислого газа в атмосферу (из охладительных башен и труб в небо поднимается лишь чистый водяной пар). Принцип работы АЭС заключается в том, что вода в реакторе нагревается, превращаясь в водяной пар, который, в свою очередь, крутит лопасти турбины, генерируя электричество, которое мы все потребляем при включении электроприборов в сеть. Несмотря на то, что в Эстонии нет атомной промышленности, существенной частью потребляемой электроэнергии является электричество, произведенное на финских и шведских атомных электростанциях.

В 100 км от Стокгольма находится АЭС Форсмарк с тремя реакторами, общей мощностью 3157 МВт (два пикового потребления Эстонии). Эта станция знаменита тем, что благодаря ей мировая общественности узнала об аварии на Чернобыльской АЭС. Когда в 1986 году персонал станции пришел на работу, сверхчувствительные детекторы радиации засекли частницы радиоактивной пыли, которые, пролетев 1100 км с Украины, осели на одежде сотрудников. После расследования стало ясно, что источник заражения – советская атомная станция. После соответствующего обращения СССР признал факт произошедшей аварии.

В 90 км от Хельсинки и 84 км от эстонского пляжа Высу расположена АЭС Ловииса с двумя реакторами, построенными еще в 70-х. После недавней модернизации собственник станции, компания Fortum планирует продлить срок службы станции до 2050 года. Станция примечательна тем, что технологию реакторов поставил Советский Союз, но сама станция была существенно доработана финскими инженерами с применением западных комплектующих, по своей сути являясь уникальным примером совмещения советских и западных технологий.

Рядом со станцией Олкилуото в толще финского гранита на глубине 450 м под землей строится первое в мире хранилище отработавшего ядерного топлива – Онкало. Место для подобного хранилища выбрано идеально, в этом регионе нет разломов в тектонической горной породе, а также здесь не бывает сильных землетрясений. В 2025 году хранилище должно быть готово, оно станет первым в своем роде, доказав, что решение вопроса безопасного захоронения ядерных отходов существует.

На финских островах Олкилуото располагается одноименная АЭС с тремя реакторами. Недавно был достроен и введен в эксплуатацию третий энергоблок поколения 3+, ставший первым запущенным коммерческим реактором на территории ЕС более чем за 10 лет. Ожидается, что в июне благодаря запуску нового реактора доля атомной энергии в производстве электричества в Финляндии увеличится с 27% до 40%. Реактор третьего энергоблока мог бы в одиночку обеспечить все потребление Эстонии (мощность реактора 1600 МВт, пиковое потребление Эстонии 1500 МВт).

Также рядом со станцией строится хранилище отработавшего ядерного топлива по аналогии с финским проектом. Находясь под землей в толще гранита, в хранилище будет захоронено отработавшее ядерное топливо со всех ядерных реакторов Швеции.

Финальное подземное хранилище отработавшего ядерного топлива. Фото: SKB

АЭС Оскарсхамн | Швеция

Атомная электростанция Оскарсхамн расположена на берегу Балтийского моря. На территории станции есть три энергоблока, из которых эксплуатируется один. Два других реактора были закрыты по причине повышения шведского налога на атомную энергетику. В Швеции каждый проданный киловатт-час с атомных энергоблоков облагается налогом. Данный налог применяется только к ядерной энергии, составляя около трети стоимости продаваемого электричества. Ежегодно Швеция получает с этого налога более 500 миллионов евро.

На территории станции находится временное хранилище для отработавшего ядерного топлива. Хранилище представляет собой бассейн, где на глубине 30 метров хранится отработавшее ядерное топливо со всех атомных станций Швеции, ожидая момента, когда будет готово подземное хранилище для окончательного захоронения.

Игналинская АЭС | Литва

26 лет Литва была страной с атомной промышленностью. Игналинская АЭС с двумя реакторами проработала до 2009 года, но согласно условиям вступления в Евросоюз Литва закрыла станцию. Причиной, почему Евросоюз поставил такие условия, стал тип реакторов, используемых на станции (советские реакторы типа РБМК). Реакторы схожего типа были установлены на Чернобыльской АЭС. Одним из важнейших недостатков реакторов РБМК является то, что они не снабжены защитной оболочкой, как у современных реакторов других типов. Защитная оболочка призвана задержать распространение радиоактивных материалов в случае аварии. Все ядерные реакторы в Евросоюзе имеют защитную оболочку. Из-за схожести технологии реакторов большая часть съемок энергоблоков в сериале «Чернобыль» от канала HBO проходила на Игналинской АЭС. До момента закрытия Игналинская АЭС вырабатывала 80% всей электроэнергии, произведенной в Литве.

21 апреля 2022 г. последний контейнер с отработавшим ядерным топливом был вывезен в хранилище для отработавшего топлива. В скором времени должен начаться демонтаж систем реакторов и окончательный снос здания.

Островецкая АЭС | Беларусь

В 40 км от Вильнюса, столицы Литвы, находится Островецкая АЭС или, как ее еще называют, Белорусская АЭС. Это недавно запущенная атомная электростанция, которую построила для Беларуси российская компания Росатом. АЭС должна генерировать до 30% электроэнергии в Беларуси. Запуск станции позволит стране снизить потребление природного газа на четверть (5 млрд куб. м), что, в свою очередь, уменьшит выбросы парниковых газов в Беларуси на 10%. К настоящему времени на станции запущен один энергоблок, а второй находится в стадии строительства.