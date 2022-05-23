Из официантов - во владельцы популярного кафе. История успеха нарвского Алекса(5)
Новая точка нарвского общепита собирает за своими столами политиков, телеведущих, игроков "Что? Где? Когда?" и просто ценителей вкусной и здоровой пищи. Корреспонденты RusDelfi поговорили с управляющим кафе в здании Vaba Lava о вкусах местных жителей.
Александр Лушин - управляющий Alex Kohvik. Ему 24 года. Он кормит жителей Нарвы уже на протяжении трех лет. Все началось с небольшого вагончика уличной еды. Теперь у него свое кафе. "Я и за барной стойкой стою, и работу официанта выполняю. Еще мы занимаемся кейтерингом", - кратко пересказывает он свой рабочий день. Название кафе сформировалось еще во времена вагончика. "Назвал его Alex Streetfood. Логотип нарисовал друг. Я решил развивать этот бренд", - добавляет он.
"В начале 2019 года я пришел в Vaba Lava. Я был обычным наемным работником" - вспоминает Александр. Спустя четыре месяца работы Алекс вместе с тогдашним владельцем кафе решили попробовать что-то новое и приобрели фудтрак (передвижной фургончик с кухней). Спустя две или три недели произошла трагедия. Компаньон по бизнесу погибла в автокатастрофе. Они только начали вставать на ноги. Однако жизнь повернулась так, что Алексу пришлось заниматься фургоном в одиночку. "Тот год меня многому научил", - с грустью замечает Александр. Больших успехов не случилось. Прибыльным фудтрак не стал. Пришлось учиться на собственных ошибках и стараться не повторить их в дальнейшем.
В течение двух лет его бизнес концентрировался на обслуживании мероприятий. Фестивали и праздники приносили прибыль. Именно на одном из таких мероприятий Alex Foodtruck привлек внимание руководство Vaba Lava. Договор с предыдущим арендатором подходил к концу и владельцы "свободной сцены" активно искали нового подрядчика. Они уже были знакомы с Александром по его работе официантом. "Они предложили мне контракт и я без особых колебаний согласился" - вспоминает он. - За два года, что я тут отработал, для меня Vaba Lava стала родным местом". По его словам, работа в Vaba Lava всегда приносила удовольствие.
Впереди лежал трудный путь. В кафе Vaba Lava до Alex Kohvik сменилось несколько арендаторов. Бизнесы уходили, так как место не было прибыльным. Предстояло выстраивать репутацию заново. Обслуживание мероприятий выгодно, но клиентов нужно еще найти. Предприниматель говорит, что клиентов для кейтеринга они находят с помощью самого кафе. "Люди приходят на обед, пробуют нашу еду и хотят угостить ею своих друзей".
"Кейтеринг у нас и выездной и по зданию. В нашем здании, помимо Vaba Lava, находится Дом Эстонского языка и творческий инкубатор. Большинство работников и посетителей обедают у нас" с гордостью говорит Алекс. Иногда из-за больших заказов им приходиться закрывать кафе. На мероприятия требуются усилия всех поваров и официантов. Но иногда он справляется и в одиночку. "Сегодня накрывали банкет для директора нарвской больницы. Фуршет в честь его дня рождения. Повара приготовили еду в кафе, а я накрывал и сервировал все на месте".
В кафе у Алекса проходят разные мероприятия. Стендап, джазовые вечера, игры "Что? Где? Когда?". С начала лета они также планируют стать и вечерним заведением. "Я и так на работе практически круглосуточно" - шутит он.
"Что? Где? Когда?" собирается, как правило, каждый четверг. Еще бывают джазовые вечера. Недавно приезжал коллектив клуба Philly Joe из Таллинна. Также Alex Kohvik был одним из основных поставщиков питания для музыкального фестиваля "Narva Music Week". Мероприятия фестиваля проходили, как в Vaba Lava, так и непосредственно в Alex Kohvik.
Львиная доля посетителей кафе - люди творческие. У творческих людей и творческие аппетиты. Многие придерживаются вегетарианской диеты. Alex Kohvik развивает и такую кухню. Вегетарианство - редкость для Нарвы и далеко не все обеденные заведения предлагают эту опцию. К примеру, вегетарианцы могут попробовать стейк из сельдерея, запеченный батат, цукини в сливочном соусе.
Обслуживание такой публики требует не только умение все организовать и приготовить, но и владение эстонским языком. У Александра с этим нет проблем. Он хвалит свою учительницу эстонского из гимназии. Школу он заканчивал в Таллинне. "До гимназии я абсолютно не знал эстонского" - скромно замечает он. За три года учебы в Мустамяэской Реальной Гимназии под руководством Катрин Ирлис знание языка улучшилось многократно. "Без языка я не смог бы развивать свой бизнес" - говорит Алекс. 90% заказчиков обращаются исключительно на эстонском. Он считает, что ключ к успеху кафе в коммуникации с заказчиками.
Нарвитяне все чаще начинают кушать вне дома. Вообще в городе индустрия общепита не сильно развита. Расстояния маленькие, несложно на обеде сходить домой. Но количество посетителей постепенно увеличивается.
Цены на еду в Alex Kohvik невысокие и всегда одинаковые. За суп 2,50 евро, второе и вегетарианское блюда - 4. И комплекс из первого и второго стоит 5 евро. Даже для Нарвы это не дорого. "Многие гости сами говорят мне повысить цены. По их словам, наше качество лучше, а цени ниже, чем у конкурентов. Но мы это пока не планируем. Трудно предсказать, сколько еще мы вытерпим. Все вокруг дорожает, и закупочные цены тоже. Но пока работаем по старым ценам" - заключает он.
Рекламы Alex Kohvik активно не покупает. "Самая лучшая реклама - "сарафанное радио". Делаем посты только в Инстаграм и Фейсбук. Выкладываем туда свое меню или программы мероприятий".
Alex Kohvik нуждается в людях. Кафе ищет официанта и повара. Объемы работы растут, нужны свободные руки. Если развитие продолжится такими же темпами, то будут набирать еще. Из-за предельной занятости приходится закрывать кафе на время мероприятий. За пять месяцев этого года, по словам Алекса, у него был один выходной.
Кафе пользуется популярностью и у узнаваемых людей в Нарве. Частые гости в кафе, к примеру, нарвские политики. Нарвская горуправа, по его словам, часто бронирует его кафе для проведения официальных встреч. "Как нынешний, так и бывший мэр Нарвы часто к нам приходят. И Катри Райк и Алексей Евграфов были несколько раз на этой неделе. Сегодня они даже пересеклись, но пока они сидели за разными столиками. Дмитрий Пастухов (бывший ведущий ETV+) полтора месяца ежедневно обедал в моем кафе. О нашей работе он отзывался крайне положительно".