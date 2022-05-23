Из официантов - во владельцы популярного кафе. История успеха нарвского Алекса

Александр Лушин - управляющий Alex Kohvik. Ему 24 года. Он кормит жителей Нарвы уже на протяжении трех лет. Все началось с небольшого вагончика уличной еды. Теперь у него свое кафе. "Я и за барной стойкой стою, и работу официанта выполняю. Еще мы занимаемся кейтерингом", - кратко пересказывает он свой рабочий день. Название кафе сформировалось еще во времена вагончика. "Назвал его Alex Streetfood. Логотип нарисовал друг. Я решил развивать этот бренд", - добавляет он.

"В начале 2019 года я пришел в Vaba Lava. Я был обычным наемным работником" - вспоминает Александр. Спустя четыре месяца работы Алекс вместе с тогдашним владельцем кафе решили попробовать что-то новое и приобрели фудтрак (передвижной фургончик с кухней). Спустя две или три недели произошла трагедия. Компаньон по бизнесу погибла в автокатастрофе. Они только начали вставать на ноги. Однако жизнь повернулась так, что Алексу пришлось заниматься фургоном в одиночку. "Тот год меня многому научил", - с грустью замечает Александр. Больших успехов не случилось. Прибыльным фудтрак не стал. Пришлось учиться на собственных ошибках и стараться не повторить их в дальнейшем.

В течение двух лет его бизнес концентрировался на обслуживании мероприятий. Фестивали и праздники приносили прибыль. Именно на одном из таких мероприятий Alex Foodtruck привлек внимание руководство Vaba Lava. Договор с предыдущим арендатором подходил к концу и владельцы "свободной сцены" активно искали нового подрядчика. Они уже были знакомы с Александром по его работе официантом. "Они предложили мне контракт и я без особых колебаний согласился" - вспоминает он. - За два года, что я тут отработал, для меня Vaba Lava стала родным местом". По его словам, работа в Vaba Lava всегда приносила удовольствие.