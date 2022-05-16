КОЛОНКА RusDelfi: Украина победила не из жалости, а из любви

«Евровидение» сильно изменился с тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, когда состоялся первый конкурс. По своей задумке это должна была быть копия музыкального соревнования в Сан-Ремо, затем долгие годы это была самая долгожданная и любимая телепередача европейских домохозяек, и в последние пятнадцать лет этот конкурс превратился в веселый карнавал, который смотрят десятки миллионов людей по всему миру. Безусловно, художественные достоинства большинства песен не очень высоки, и поэтому уже долгое время раздаются голоса, что такое соревнование не нужно. Однако, если у этого шоу столь большая аудитория, это показывает, что большинству этот конкурс по нраву. Кроме того, поскольку мировой шоу-бизнес сконцентрирован в Великобритании и США, это является самым лучшим способом и возможностью для артистов из других стран выступить перед такой большой аудиторией.

Уже много лет зрители обращают внимание на то, что голосование на «Евровидении» несправедливо и во внимание не принимаются артистические способности и вокальные данные участников. Оценки ставятся исходя из других предпочтений; например, Греция традиционно голосует за Кипр, Молдова за Румынию, Босния за Сербию. И в этом году тоже можно сказать, что роль сыграли совершенно другие факторы, нежели сама песня украинской команды Kalush Orchestra. В течении последних двух с половиной месяцев поддержка Украины была огромной, в первую очередь не от европейских политиков, а от граждан европейских стран. И общественный консенсус внутри этих стран заставляет действовать и политиков, которые этого, на самом деле, может быть и не хотели. И конкурс «Евровидение» этого года тоже стал, в первую очередь, мощным проявлением солидарности и сочувствия других стран.