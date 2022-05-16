КОЛОНКА RusDelfi: Украина победила не из жалости, а из любви
Европейцы использовали субботнее голосование на "Евровидении", чтобы в очередной раз выразить поддержку украинскому народу в столь тяжелое время.
«Евровидение» сильно изменился с тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, когда состоялся первый конкурс. По своей задумке это должна была быть копия музыкального соревнования в Сан-Ремо, затем долгие годы это была самая долгожданная и любимая телепередача европейских домохозяек, и в последние пятнадцать лет этот конкурс превратился в веселый карнавал, который смотрят десятки миллионов людей по всему миру. Безусловно, художественные достоинства большинства песен не очень высоки, и поэтому уже долгое время раздаются голоса, что такое соревнование не нужно. Однако, если у этого шоу столь большая аудитория, это показывает, что большинству этот конкурс по нраву. Кроме того, поскольку мировой шоу-бизнес сконцентрирован в Великобритании и США, это является самым лучшим способом и возможностью для артистов из других стран выступить перед такой большой аудиторией.