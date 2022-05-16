ЧП на Рижском марафоне: автомобиль въехал на трассу и едва не сбил бегунов

По данным Государственной полиции, инцидент случился 15 мая около 14:30 на Набережной 11-го ноября, где финишировали участники марафона. Внезапно навстречу бегунам выкатился автомобиль. Водитель 1939 г.р. ехал в направлении от улицы Экспорта и на пересечении с улицей Муйтас проигнорировал дорожный знак "Въезд воспрещен", пишет Rus.Delfi.lv.

Пожилой водитель не отреагировал на приказ Госполиции немедленно остановиться и выехал на марафонскую трассу, где в это время финишировали участники марафона. Сотрудник полиции и двое охранников поспешили остановить автомобиль, что им удалось примерно через 50 метров. Машина остановилась, развернулось и поехала по трассе в обратном направлении, теперь — навстречу бегунам.

В полиции обратили внимание, что "в данном случае никакие другие средства остановки, в том числе применение огнестрельного оружия для остановки автомобиля, не могли быть использованы в связи с возможными рисками для безопасности участников и зрителей марафона, а также наличия мужчины за рулем, и чтобы не накалять обстановку еще больше".

На водителя составлены два протокола об административном правонарушении. Один — за несоблюдение дорожного знака "Въезд запрещен" (штраф в размере 55 еврo), другой — за управление транспортным средством с недействительной медицинской справкой (полагается штраф на 40 евро и лишение водительских прав).