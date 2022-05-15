Хоккей 2022
15.05.2022, 22:08

5 хоккеистов НХЛ отказались играть за Швецию

 
IIHF World Ice Hockey Championship 2022
IIHF World Ice Hockey Championship 2022
ФОТО: Scanpix | LEHTIKUVA

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин, а также игроки «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон и Юхан Ларссон отказались выступать за сборную Швеции на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet. Также по информации Expressen, за команду не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостон Брюинз».

Юнас Брудин, Маркус Юханссон, Юхан Ларссон и Юэль Эрикссон Эк не сыграют на ЧМ по хоккею 2022, пишет Sports.ru.

Юханссон и Ларссон не смогут выступить за сборную Швеции из-за ситуации с контрактами, Эрикссон Эк пропустит турнир из-за травмы. Брудин отказался от участия.

Напомним, сроки соглашений Юханссона и Ларссона с «Вашингтоном» рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Защитник «Миннесоты» Брудин стал девятым игроком, который отказался от участия. Семь хоккеистов не смогут сыграть из-за травм, 14 – из-за истечения сроков действия контрактов и проблем со страховкой.

Семь игроков НХЛ из Швеции дали согласие на участие в чемпионате мира.

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