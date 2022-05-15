5 хоккеистов НХЛ отказались играть за Швецию

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин, а также игроки «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон и Юхан Ларссон отказались выступать за сборную Швеции на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet. Также по информации Expressen, за команду не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостон Брюинз».