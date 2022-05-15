5 хоккеистов НХЛ отказались играть за Швецию
Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин, а также игроки «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон и Юхан Ларссон отказались выступать за сборную Швеции на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet. Также по информации Expressen, за команду не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостон Брюинз».
Юнас Брудин, Маркус Юханссон, Юхан Ларссон и Юэль Эрикссон Эк не сыграют на ЧМ по хоккею 2022, пишет Sports.ru.
Юханссон и Ларссон не смогут выступить за сборную Швеции из-за ситуации с контрактами, Эрикссон Эк пропустит турнир из-за травмы. Брудин отказался от участия.
Напомним, сроки соглашений Юханссона и Ларссона с «Вашингтоном» рассчитаны до конца сезона-2021/22.
Защитник «Миннесоты» Брудин стал девятым игроком, который отказался от участия. Семь хоккеистов не смогут сыграть из-за травм, 14 – из-за истечения сроков действия контрактов и проблем со страховкой.
Семь игроков НХЛ из Швеции дали согласие на участие в чемпионате мира.