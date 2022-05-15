Роскомнадзор ограничил доступ к сайту RusDelfi

Согласно российскому закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" работа нашего портала ограничивается, среди прочего, якобы за "недостоверную общественно значимую информацию".



Однако наши знакомые, находящиеся на территории РФ, рассказывают, что сайт работает, хотя и медленно. А при использовании VPN проблема с доступом и вовсе пропадает.