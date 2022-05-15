15.05.2022, 19:48
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту RusDelfi
ФОТО: REUTERS/Scanpix | Maxim Shemetov
14 мая Генпрокуратура РФ приняла решение ограничить работу сайта Rus.Delfi.ee на территории России.
Согласно российскому закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" работа нашего портала ограничивается, среди прочего, якобы за "недостоверную общественно значимую информацию".
Однако наши знакомые, находящиеся на территории РФ, рассказывают, что сайт работает, хотя и медленно. А при использовании VPN проблема с доступом и вовсе пропадает.