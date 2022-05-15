За рубежом
15.05.2022, 19:48

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту RusDelfi

 
Роскомнадзор
Роскомнадзор
ФОТО: REUTERS/Scanpix | Maxim Shemetov

14 мая Генпрокуратура РФ приняла решение ограничить работу сайта Rus.Delfi.ee на территории России.

Согласно российскому закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" работа нашего портала ограничивается, среди прочего, якобы за "недостоверную общественно значимую информацию".

Rus.Delfi.ee попал в список сайтов, работу которых ограничивает Роскомнадзор


Однако наши знакомые, находящиеся на территории РФ, рассказывают, что сайт работает, хотя и медленно. А при использовании VPN проблема с доступом и вовсе пропадает.

RusDelfi
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