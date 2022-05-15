Свершилось! Турция позволила Финляндии и Швеции вступить в НАТО, но выдвинула свои условия

Швеция и Финляндия, если они хотят стать членами НАТО, должны прекратить поддержку террористических группировок в своих странах, предоставить гарантии безопасности Турции и снять запреты на экспорт, заявил сегодня в Берлине министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Министр иностранных дел Турции добавил, что турецкая сторона никому не угрожает и не пытается увеличить рычаги влияния на торговлю, сообщает Reuters. Требования касаются, в частности, базирующейся в Швеции Рабочей партии Курдистана, которая была объявлена террористической организацией в Турции, ЕС и США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министрами иностранных дел также подтвердил, что Турция не будет блокировать членство двух северных стран, и выразил уверенность, что все разногласия удастся уладить.