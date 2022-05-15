18-летний студент проехал на машине 300 километров, чтобы расстрелять людей в супермаркете. Погибло 10 человек

The New York Times пишет, что по делу задержан 18-летний Пейтрон Гендрон, студент колледжа из небольшого города Конклин, штат Нью-Йорк. По данным полиции, он проехал более 300 километров, чтобы совершить нападение. Издание цитирует опубликованный в интернете 180-страничный манифест стрелка, в котором он утверждает, что выбрал этот район, потому что там "самый большой процент чернокожих" в той части штата, где он живет.

Также он написал, что несколько лет готовился к нападению на Буффало, закупая боеприпасы и тренируясь в стрельбе. Манифест, по данным Associated Press (AP), носит название "Теория великого замещения", его основная мысль — "белые люди в США вытесняются меньшинствами".

По данным AP, убийца вел прямую трансляцию происходящего на платформе Twitch с помощью камеры, установленной на его шлеме. Около 14:30 по местному времени стрелок прибыл к супермаркету — он был одет в военную форму, бронежилет и имел при себе штурмовое оружие.

На стоянке он застрелил четверых и вошел в магазин, где столкнулся с охранником. Тот открыл ответный огонь — но нападавшего спас бронежилет. Преступник застрелил охранника и продолжил стрелять в покупателей и сотрудников. Менеджер магазина, которой удалось спастись, рассказала местному изданию Buffalo News, что слышала, по ее мнению, около 70 выстрелов.

Как сообщает АР, когда стрелка попытались задержать, он, предположительно, попытался покончить с собой: мужчина приставил пистолет к своей шее, но полицейские уговорили его сложить оружие и сдаться.

Пока Гендрону предъявлено обвинение в убийстве, максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, пишет Reuters (смертной казни в штате Нью-Йорк нет). Также суд назначил ему судебно-медицинскую экспертизу.

Президент США Джо Байден в своем заявлении сказал, что молится за жертв и их семьи, и поблагодарил за храбрость сотрудников правоохранительных органов и других служб, участвовавших в задержании стрелка.