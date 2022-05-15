ВИДЕО | Третий день ЧМ-2022: датчане в печали, канадцы бьют итальянцев

В воскресенье проходят шесть встреч: по три в рамках групп А и В.

В Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира в рамках группы A, где встречались сборные Италии и Канады. Матч закончился победой канадцев со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Великобритания отыгралась с 0:3, но уступила Норвегии. Сборная Норвегии встречалась с командой Великобритании. Встреча завершилась победой норвежцев после серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0).

Сборная Франции одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

Сборная США по хоккею в овертайме одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» .

Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена». В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Расмус Асплунд (дубль), Эмиль Бемстрём, Матиас Броме и Антон Бенгтссон. У Чехии голы забили Давид Крейчи, Томаш Кундратек и Матей Блюмель.

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.