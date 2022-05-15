Третий день ЧМ-2022 по хоккею
Сегодня, 15 мая, в Финляндии продолжается чемпионат мира по хоккею. Накануне в самом интересном матче игрового дня хозяева турнира сыграли со сборной Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в матче и оказали очень достойное сопротивление действующему олимпийскому чемпиону, но в результате финнам всё-таки удалось избежать осечки на домашнем льду и добыть волевую победу – 2:1.
В воскресенье пройдут шесть встреч: по три в рамках групп А и В.
Расписание матчей:
Группа А
12:20 Италия — Канада;
16:20 Франция — Казахстан;
20:20 Дания — Швейцария.
Группа В
12:20 Норвегия — Великобритания;
16:20 Австрия — США;
20:20 Чехия — Швеция.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.