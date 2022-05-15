Третий день ЧМ-2022 по хоккею

Сегодня, 15 мая, в Финляндии продолжается чемпионат мира по хоккею. Накануне в самом интересном матче игрового дня хозяева турнира сыграли со сборной Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в матче и оказали очень достойное сопротивление действующему олимпийскому чемпиону, но в результате финнам всё-таки удалось избежать осечки на домашнем льду и добыть волевую победу – 2:1.