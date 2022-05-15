Финляндия сегодня примет официальное решение о подаче заявки в НАТО

Сегодня Финляндия примет официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Решение будет принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности.

Пресс-конференция начнется в 13 часов и она будет транслироваться на канале Yle TV1 и на портале Yle Areena. Delfi будет следить за развитием событий.

На пресс-конференции выступят президент Саули Ниинистё, премьер-министр Санна Марин (СДП), министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) и министр обороны Антти Кайкконен (Центр).

Решение будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее предположил Хаависто, заявка будет, по всей видимости, подана в среду.

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