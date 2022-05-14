Слово экспертам: чего ждать от сборной Латвии на чемпионате мира?

Хоккейный тренер Эрик Милюнс:

"Думаю, что мы можем преподнести сюрприз на этом турнире. Два последних контрольных матча против Казахстана показали, что у нас есть потенциал и новый амбициозный состав, в котором нашлось место и опытными игроками. Тренерский штаб сборной также стал опытнее. Думаю, что мы можем ждать высоких результатов от нашей сборной на этом чемпионате мира.

Сильная группа у нас только на бумаге. Порой случается так, что большие команды грызут друг друга. Команды послабее могут извлечь из этого больше пользы, чем в группе, которая кажется проще. В семи матчах сможем полностью перестроить игру в большинстве. На таком уровне команды все видят и знают. В первом матче еще можно чем-то удивить соперника, а в последующих матчах команды начинают использовать наработки предыдущих игр.

Проверочные матчи показали, что мы играем достаточно активно и в соответствии с нашим молодым и агрессивным составом. Даже относительно опытные игроки достаточно подвижны. Ничего нового в игре сборной я не увидел, но игра в целом порадовала, даже в тех матчах, где не было результата.

Только к последнему контрольному матчу удалось собрать полуоптимальный состав. Следовательно, всерьез следует воспринимать только вторую игру с Казахстаном. Нам будет проще вливаться в турнир, чем американцам, которые провели всего один проверочный матч. У нас все же какой-то этап подготовки был".

Бывший игрок сборной Латвии Екабс Редлихс:

"Перемены всегда к лучшему. Подвижность должна быть неплохой. Конечно, уход Даугавиньша, Дарзиньша, Карсумса и Мейи из сборной — существенный недостаток, но у нас уже были такие времена, например, когда Знарок и другие хоккеисты того поколения перестали играть. Смена поколений неизбежна, никто не может играть вечно.