ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК | (80-й день) Украина выиграла битву за Харьков

Мэр Харькова сообщил Би-би-си, что российские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы. Эта информация подтверждается и другими источниками. По словам харьковского мэра, Россия не ведет обстрелов города уже пять дней, и жители начинают постепенно возвращаться из эвакуации. Ранее влиятельный международный экспертный орган сообщил, что Украина, по всей вероятности, выиграла в битве за Харьков.

Путин в разговоре с Саули Ниинистё предупредил финского президента, что вступление Финляндии в НАТО будет большой ошибкой.

Минувшей ночью Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию.

Страны "Большой семерки" выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что никогда не признают новых границ в результате российской агрессии против Украины.

Глава военной разведки Украины убежден, что по итогам войны Украина вернет себе Донбасс и Крым.

Владимир Зеленский рассказал об "очень трудных переговорах" об эвакуации раненых украинских бойцов из "Азовстали" в Мариуполе.

В субботу из оккупированного российской армией Мариуполя впервые за долгое время выехала эвакуационная колонна из более 500 автомобилей, сообщил советник мэра города. По его словам, эта колонна ждала разрешения на выезд три дня.