Денис Ларченко: оптимизация школьной сети Нарвы была предопределена еще несколько лет назад
Депутат Нарвского горсобрания (партия Eesti 200) Денис Ларченко высказал свое мнение об опубликованной на днях программе развития образования в Нарве. Он основывается на подписанном городом ранее договоре и анализе сферы образования города, сделанном экспертами.
Оптимизация школьной сети Нарвы была предопределена еще несколько лет назад, когда подписали договор о переходе на госгимназии. В нем было четко заявлено, что 80% учеников гимназий будет учиться в государственных гимназиях. В свою очередь, это приведет к снижению числа учеников в муниципальных школах. Из тех же договоренностей следует и то, что город должен будет сократить площадь учебных заведений на 7000 квадратных метров.
Также недавно был проведен детальный анализ сферы образования в Нарве. Выводы те же: необходимо объединить некоторые школы. Если говорить цифрами, то сегодня в городских школах учится 4668 учеников, а с приходом госгимназий их число сократится примерно на 720 человек. Для сравнения скажу, что среднее число учеников Нарвских школ примерно 600. Отмечу, что заполняемость некоторых из них находится на критическом уровне.
В среднем город тратит порядка нескольких сотен тысяч евро на содержание и коммунальные расходы всего одного школьного здания в год, а их у нас семь, и часть из них сейчас полупустые.
Возьмем, к примеру, Нарвскую шестую школу, где учится чуть больше двухсот учеников или Паю школу, где по прогнозу на следующий учебный год будет учиться до 160 учеников. Учитывая эти факты и рост цен на обслуживание и коммунальные расходы, следует вывод, что оптимизация нужна. Причем план действий надо было разработать давно. Прошлая власть не торопилась с этим и оставила все на последний момент. Пусть это будет на их совести. Сейчас надо сделать так, чтобы реформа образования прошла с наименьшими потерями в качестве образования и наиболее эффективно для города.
В первой версии программы развития говорится о том, что надо будет объединять Нарвскую Солдинаскую гимназию и шестую школу. На мой взгляд, это является разумным решением, особенно, если учитывать, что здание шестой школы находится в значительно лучшем состоянии, а также у школы есть новый стадион и возможность для развития. Территория Солднинаской гимназии может впоследствии послужить на благо жителей того района.
Программа, которая опубликована для публичного обсуждения, пройдет несколько этапов своего развития. Первый она прошла: написана и сделаны предложения от ведущих экспертов. Теперь настало время дать слово жителям города и выслушать их обратную связь. После документ будет дополняться и в него будут вноситься необходимые изменения. Конечный вариант вынесут на обсуждении в горсобрании, где депутаты смогут проголосовать за его принятие.