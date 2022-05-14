Денис Ларченко: оптимизация школьной сети Нарвы была предопределена еще несколько лет назад

Оптимизация школьной сети Нарвы была предопределена еще несколько лет назад, когда подписали договор о переходе на госгимназии. В нем было четко заявлено, что 80% учеников гимназий будет учиться в государственных гимназиях. В свою очередь, это приведет к снижению числа учеников в муниципальных школах. Из тех же договоренностей следует и то, что город должен будет сократить площадь учебных заведений на 7000 квадратных метров.

Также недавно был проведен детальный анализ сферы образования в Нарве. Выводы те же: необходимо объединить некоторые школы. Если говорить цифрами, то сегодня в городских школах учится 4668 учеников, а с приходом госгимназий их число сократится примерно на 720 человек. Для сравнения скажу, что среднее число учеников Нарвских школ примерно 600. Отмечу, что заполняемость некоторых из них находится на критическом уровне.

В среднем город тратит порядка нескольких сотен тысяч евро на содержание и коммунальные расходы всего одного школьного здания в год, а их у нас семь, и часть из них сейчас полупустые.

Возьмем, к примеру, Нарвскую шестую школу, где учится чуть больше двухсот учеников или Паю школу, где по прогнозу на следующий учебный год будет учиться до 160 учеников. Учитывая эти факты и рост цен на обслуживание и коммунальные расходы, следует вывод, что оптимизация нужна. Причем план действий надо было разработать давно. Прошлая власть не торопилась с этим и оставила все на последний момент. Пусть это будет на их совести. Сейчас надо сделать так, чтобы реформа образования прошла с наименьшими потерями в качестве образования и наиболее эффективно для города.