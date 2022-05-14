Читатель из Нарвы об объединении школ: Создать в "хрущевке" лофт невозможно

"Читаю обсуждения, касающиеся темы закрытия школ и садов в Нарве, и думаю. Если подходить поверхностно, да, болезненное решение: неизбежные сокращения, перемены в жизни учеников и родителей, потеря «гнезда». А если посмотреть иначе? В каких условиях обучаются нарвские дети сейчас? Сколько квадратных метров выделено на каждого? Что с вентиляцией? Как соблюдаются потребности учеников с особыми потребностями? Есть ли достаточно зон для отдыха учеников и учителей? Это технические и важные вопросы.

Есть и другая сторона – поддержка учебного процесса. Вы бывали в эстонских школах? Великолепные стадионы и площадки, торжественно оформленные актовые залы с необходимой техникой и прекрасной акустикой, оснащенные всем необходимым классные помещения… А где-то и лифты есть. И так далее. Невозможно сравнивать с теми школами, которые функционируют в Нарве. Картина вырисовывается печальная. Создать в «хрущевке» лофт невозможно. Так же невозможно реновировать устаревшие советские здания нарвских школ и детских садов, превращая их в современные, безопасные и красивые храмы развития и сотрудничества. Пусть дети обучаются в достойных условиях!

Переходный период болезненный, но он закончится через 2-4 года".

Принять участие в публичном обсуждении программы развития системы образования в Нарве можно 17 мая в Доме культуры ”Ругадив”. Начало в 15:00. Отдел культуры Нарвской городской управы приглашает всех желающих. Но по предварительной регистрации.

Мнения и предложения можно отправлять с 11.05.2022 по 30.05.2022 на адрес электронной почты kultuur@narva.ee с заголовком ”План развития образования 2030”.