Скандал на старте ЧМ! Финны вывесили военный флаг в раздевалке

СМИ опросили и администратора сборной Финляндии Мику Кортелайнена, который сообщил, что команда уже несколько лет использует этот флаг, просто раньше его никто не замечал: «Этот флаг висит в раздевалке уже шесть лет. Мы обращаемся с ним так, как и следует обращаться с ценным флагом, и храним его с достоинством. На время празднований в раздевалке мы его снимаем, чтобы он не испачкался. Определённые истории остаются внутри команды. Флаг находится здесь уже шесть лет, и раньше его уже фотографировали. Мы ценим наш флаг, могу сказать, что правительство осведомлено об этом. Пока мы не получали никаких предписаний о том, что флаг надо сменить. Конечно, мы это сделаем, если того потребует ситуация».