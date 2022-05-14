Футбол
14.05.2022, 09:13

Глава УЕФА о переходе РФС в Азию: российский футбол откатится на 100 лет назад

 (24)
UEFA Eesti-Belgia
UEFA Eesti-Belgia
ФОТО: Õhtuleht | Karin Jaanus

Глава УЕФА отреагировал на разговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», – сказал Александер Чеферин в интервью STA.

Говоря об отстранении российских команд, президент УЕФА отметил, что в этой ситуации союз был обязан «отказаться от принципов нейтралитета спорта», передает Sports.ru.

Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.

Оставить комментарий Читать комментарии (24)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии