С понедельника 609 литовских водителей общественного транспорта могут не выйти на работу

"760 работников "Вильнюсского общественного транспорта" пытались вручить руководству заявления о приостановке действия трудовых соглашений с 16 мая, поскольку компания с 2018 года не выполняет условия коллективного соглашения", – сказал глава профсоюза "Вильнюсского общественного транспорта" Альгирдас Маркявичюс. Удалось это сделать не с первого раза. Сначала у них не приняли документы, поэтому их пришлось высылать по электронной почте, руководство сказало, что не получило письма. Тогда были высланы регистрированные письма по обычной почте. "Есть отчет "Литовской почты" - письма вручены", - сказал Маркявичюс. Однако "Вильнюсский общественный транспорт" (VVT) и Вильнюсский муниципалитет уверяют, что никаких писем не получали. "Пока мы не получили ни одного такого заявления", – сказала пресс-секретарь VVT Гедре Буйвидайте. Ее слова подтвердил представитель муниципалитета Ирмантас Кузас. Маркявичюс сообщил, что VVT обратилась в суд с просьбой остановить действие заявлений работников и запретить водителям не выходить на работу с 16 мая. По его мнению, это подтверждает тот факт, что компания все же получила заявления.

"Компания в суде признала, что получила 762 заявки, из них 609 - заявки водителей. Если бы документы не были переданы, то у компании не было бы таких данных", – предположил Маркявичюс. BNS сообщает, что суд принял решение, что работники должны отсрочить свои заявления на 8 дней. По данным суда, у этих действий есть признаки забастовки. Кроме того, суд указал, что у компании VVT есть 5 дней на подачу иска в суд. О принятом судом решении работников и профсоюзы должна уведомить компания. По словам представителя компании Буйвидайте, "это означает, что 16 мая работники выйдут на работу". Правда, по его словам, VVT оказывает давление на работников, требует забрать заявления - проводят встречи, рассылают смс-сообщения, пишут им на фейсбук, уговаривают забрать заявления, но не делают ничего для решения существующих проблем. "Игнорируют, используют меры психологического давления: говорят об ущербе, который работники должны будут возместить", – сказал Маркявичюс, заметив, что единицы поддались давлению, но еще десять присоединились к протестующим и подали заявления.



По словам главы профсоюза, в пятницу суд должен представить свое решение по этому делу. По словам Маркявичюса, поскольку это не забастовка, интересно, что решит суд. Ведь речь идет о личном решении каждого работника, по Трудовому кодексу у них есть такое индивидуальное право. Поэтому все 600 водителей могут не выйти на работу в понедельник, независимо от решения суда. По его словам, работники намерены идти до конца. Он также заметил, что переговоров с руководством нет, есть лишь неформальный обмен мнениями. Delfi обратился в муниципалитет, но ответа не получил. Представитель VVT сказала, что компания всегда готова к дискуссии с профсоюзами. "Жаль, что профсоюзы уже дважды вышли из переговоров за последний год", – отметила Буйвидайте. Delfi напоминает, что ультиматум работников вызвал отказ VVT индексировать зарплаты в установленном в коллективном соглашении порядке, нежелание вписать плату за час работы и надбавки и введенный в односторонне порядок, касающийся разъездного характера работы. На вопрос, кто гарантирует нормальную работу общественного транспорта на следующей неделе, если часть работников не выйдет, Буйвидайте сказала: "Компания приложит максимум усилий для того, чтобы пассажиры испытали как можно меньше неудобств, надеемся, этого удастся избежать. Если работники не придут, мы подкорректируем графики так, чтобы пассажиры этого почти не почувствовали. Транспорт не остановится".

