Белобровцев стал вице-президентом Союза конькобежного спорта, Глебова вошла в правление

По итогам собрания пост президента Союза конькобежного спорта сохранила за собой Майре Арм, зампредом организации выбрали вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, пишет rus.err.ee.

В состав правления также вошли Жанна Кулик, Эле Лусти, Лийна Оя, Март Маркус и Елена Глебова. Кулик, Лусти и Оя входили и в состав предыдущего правления.

Среди тех, кто входил в состав предыдущего правления, в новом руководстве не оказалось Николая Сальникова, Айвара Кокка и Маргуса Хернитса.