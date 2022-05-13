13.05.2022, 14:39
Белобровцев стал вице-президентом Союза конькобежного спорта, Глебова вошла в правление(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Ilmar Saabas
Общее собрание Союза конькобежного спорта Эстонии на этой неделе провело выборы нового правления организации на четырехлетний срок.
По итогам собрания пост президента Союза конькобежного спорта сохранила за собой Майре Арм, зампредом организации выбрали вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, пишет rus.err.ee.
В состав правления также вошли Жанна Кулик, Эле Лусти, Лийна Оя, Март Маркус и Елена Глебова. Кулик, Лусти и Оя входили и в состав предыдущего правления.
Среди тех, кто входил в состав предыдущего правления, в новом руководстве не оказалось Николая Сальникова, Айвара Кокка и Маргуса Хернитса.