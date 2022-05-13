15-летняя девочка, похищенная с арены во время матча, попала в секс-рабство

Перед большим перерывом девочка пошла в туалет и не вернулась на свое место. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она уходит с арены с неизвестным мужчиной, пишет sports.ru.

Полторы недели спустя, 18 апреля, полиция нашла девочку в номере отеля в Оклахома-Сити после того, как родители опознали ее по обнаженным фотографиям, размещенным в рекламных объявлений о предоставлении сексуальных услуг.

По словам адвоката семьи, отец подростка обратился в полицию во время матча, когда понял, что его дочь пропала. Но ему велели идти домой и сообщить в полицию Норт-Ричленд-Хиллз по месту проживания. Когда отец позвонил в полицию Норт-Ричленд-Хиллз, ему также отказались помочь, потому что инцидент произошел в Далласе.

Из-за бездействия полиции отцу пришлось обратиться в хьюстонское агентство по борьбе с торговлей людьми. При помощи технологии распознавания лиц агентству в тот же день удалось найти фотографию девочки в Интернете и раскрыть дело. Оно связалось с полицией Оклахома-Сити, которая нашла пропавшую девочку и арестовала восемь человек.

По словам адвоката, девочка в течение нескольких дней подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.

Адвокат также винит в произошедшем «Мэверикс» и «Американ Эйрлайнс-центр», поскольку выяснилось, что похититель вошел в здание арены по фальшивому билету, который приобрел у человека, известного обеим организациям.

Руководители «Мэверикс» и арены отказываются от комментариев, однако 20 апреля, когда девочка уже была найдена, сделали совместное заявление: «Американ Эйрлайнс-центр» и «Даллас Мэверикс» благодарны за то, что девочка была найдена. Обе организации продолжат сотрудничество с местными и региональными правоохранительными органами по этому делу».