Москва угрожает ответными шагами на вступление Финляндии в НАТО

В заявлении ведомства, обнародованном в четверг, 12 мая, указывается, что таким образом Москва намерена "купировать возникающие в этой связи угрозы национальной безопасности".

Заявив, что вступление Финляндии в НАТО "нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе", российский МИД подчеркнул: "В Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага".

Внешнеполитическое ведомство РФ настаивает на том, что вступление Финляндии в альянс станет нарушением ряда международно-правовых обязательств.

В Кремле видят угрозу во вступлении Финляндии к НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил журналистам, что присоединение Финляндии к НАТО будет угрожать России. "Очередное расширение НАТОне делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил он.

Ранее в тот же день президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказались за незамедлительное вступление страны в НАТО. Ожидается, что официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс будет объявлено в Хельсинки уже в ближайшие дни, предположительно 15 мая.

Решение о присоединении к альянсу в самом скором времени может принять и соседняя с Финляндией Швеция. После российского вторжения в Украину вопрос о вступлении в НАТО обеих североевропейских странах впервые получил поддержку большинства их жителей.

В Финляндии, по данным исследования, опубликованным 9 мая, за членство в альянсе выступают 76% респондентов. Это самый высокий показатель за всю историю. Против высказались 12%, еще 11% опрошенных не смогли определиться с ответом. Еще в марте решение о вступлении в НАТО поддерживали 62% жителей страны.