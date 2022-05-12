БЛОГ УКРАИНКИ | По чему украинцы скучают больше всего вдали от дома и как с этим справиться?

Но вернемся к музею и рыбацким домикам прибрежной деревни. Здесь правда очень здорово и я советую вам обязательно прогуляться по этим местом. Запах моря просто въедается во все внутренности, его хочется вдыхать еще и еще. Если им не насытитесь, рядом есть прекрасный милый ресторанчик Paat, что в переводе означает лодка. Очень советую заглянуть в него и выпить чудесный кофе. Здесь очень вкусная кухня и совсем недорого, по сравнению с таллиннскими заведениями. Например, белого окуня с травами можно съесть за 12 евро. Но главное в ресторане – его местонахождение. Как и множество лодок на территории музея, он прямо упирается в берег моря и сидеть в нем огромное удовольствие!

В Таллинне весна начинается очень поздно, но с приходом тепла появилось желание изучать местные окрестности. На днях я отправилась в Музей под открытым небом в Виймси , который просто очаровал меня своей первозданной природой. Гуляла по этому старому хуторскому двору и под шум бьющегося об огромные камни моря, думала о том, как было бы круто вот так наслаждаться здешними пейзажами не думая о том, что сейчас в моей стране идет ВОЙНА…. Бело-голубое таллиннское небо, над которым все время взлетают самолеты окунает меня в особую печаль. Я никогда раньше не придавала значения такому пожеланию, как "мирного неба тебе над головой"! Теперь понимаю, как это важно и как это значимо. Рядом блеют эстонские козочки, у них спокойная размеренная жизнь: едят травку и радуются солнышку. На минуту хочется стать этой козочкой, и забыть обо всем, что случилось с нами.

Я безумно скучаю по украинским пейзажам и нашей природе. С наступлением весны это чувство как-то обострилось. Вспоминаю прогулки по Андреевскому спуску, когда холмы начинают зеленеть и покрываются одуванчики, Ботанический сад, когда начинают цвести магнолии, Мариинский парк с клумбами тюльпанов, Пейзажную аллею, усыпанную цветами абрикоса и вишни. Друзья шлют мне фото из разных уголочков нашей прекрасной Украины: как зеленеют Киев, Львов, Винница, Закарпатье, Сходница. Я смотрю на эти фото и думаю, как можно было посягнуть на эту красоту, как можно было топтать эту землю и поливать ее кровью?? В моей голове, как и в головах миллиона моих сограждан, это не укладывается. Эта весна с примесью большой горечи и боли навсегда запомнится нам такой. Она не будет ассоциироваться с возрождением и обновлением. Для многих украинцев она будет самым страшным периодом жизни, который невозможно забыть.

На этой неделе, я посетила еще одно интересное загородное место, которое не могу не посоветовать. Деревня викингов находится рядом с трассой Таллинн-Тарту, и здесь все напоминает о временах эстонских викингов (8-11 век). Сосновый лес, крепость-городище, по реке Пирита ходит красавец-корабль Драккар (лодка викингов). Современные викинги ловят здесь форель, выращивают уток и кроликов, топят бани, в ведьмином шалаше готовят зелья и снадобья, и конечно же потчуют гостей вкусными яствами! Вместе с с ними можно пострелять из лука и катапульты, и даже посражаться на мечах. А вообще сюда нужно планировать поездку надолго – минимум на 4-5 часов. На выходные в деревню викингов приезжает большое количество гостей и даже обед нам пришлось ждать около часа. Кстати, если вы любите рыбу, у вас есть возможность порыбачить самому (вам дадут удочку и наживку) и поймать себе свежую форель. Для семей с детьми, более чем интересно: загон с утками, цыплятами и овечками, которых можно покормить и потрогать. Так что смело отправляйтесь на теплые солнечные выходные сюда, не пожалеете.

Далее мы заехали в еще одно прогулочное место – набережная и пирс напротив яхт-клуба в Пирита . Если хотите полюбоваться невыразимо красивым закатом солнца – вам точно сюда. Пирс уходит глубоко в море, поэтому получасовая прогулка с видом на тысячи яхт, порт Таллинна и старый город вам обеспечена. Бакланы и чайки будут сопровождать вас всю дорогу, поэтому можете взять немного хлебушка с собой, чтобы покормить их.

Мой обратный путь из Виймси в Таллинн, не ограничилась просто дорогой. Солнце еще стояло высоко и заливало морскую гладь ярким светом, поэтому не погулять вдоль моря в такой день было бы преступлением. Отличное место для прогулок – конец залива в Пирита. Здесь можно припарковать машину и погулять по лесной тропе или по самому берегу – кому как больше нравится. Нам очень повезло, потому что именно в этот день к берегу "припарковались" белые лебеди. Наблюдать за ними – это сверх всякого наслаждения! Они демонстрировали нам свою лебединую песню, и я еще раз осознала, что нет ничего более значимого в жизни, чем любовь. Она сейчас держит всех нас, ради этого чувства стоит жить и верить.

Обязательно прогуляйтесь шикарной набережной, полюбуйтесь длинными песчаными пляжами, посетите СПА! Их тут огромное множество, и многие туристы, в том числе эстонцы, приезжают сюда именно за спа-процедурами. Кроме современных комплексов, тут есть и бани в историческом стиле. На самом деле, город Пярну - это курорт с 180-летней историей и входит с список туристических направлений 2020 Sustainable Top-100. А еще рекомендую прогуляться по старому городу, он тут небольшой, но со множеством ресторанчиков, баров и бутиков.

Автобус, правда, ходит реже, с промежутком 2-2,5 часа на протяжении дня. В Пярну я уже побывала – неимоверно красивый курортный городок Эстонии. Таллиннцы очень любят покупать здесь дачи и летние дома отдыха – они считают этот город летней столицей. Здесь действительно очень красиво – я была полмесяца назад, и было достаточно холодно, а море возле пляжей вообще было во льду! Но даже в такое время года – Пярну прекрасен. Представляю как круто там будет летом. Недавно прочитала, что оказывается, по размеру площади Пярну входит в первую сотню городов мира, оставляя позади Милан, Афины, Вену, Барселону, Гамбург, Стокгольм и Амстердам. При этом, на одном квадратном километре в Пярну проживает всего 60 человек.

В Хаапсулу я еду на эти выходные, так что подробный отчет – в следующем блоге. Что касается других городов, почти всюду можно добраться комфортабельными автобусами Lux Express. За 2,5 часов за 6 евро доехать до Тарту, автобус курсирует почти каждые полчаса. Дорога в Нарву займет чуть более 3 часов и обойдется в 5-10 евро в зависимости от автобуса, который ходит в направлении Таллинн-Нарва каждый день. До Пярну и того быстрее и дешевле – платите 4,5 евро в одну сторону и через полтора часа вы на месте.

Вообще, Эстония прекрасное место для путешествий. Я только начинаю ее открывать для себя, но уже сделала список мест, которые нужно обязательно посетить, поэтому делюсь с вами. На расстоянии двух-трех часов езды от Таллинна находятся прекрасные города Тарту, Пярну, Нарва, Хаапсулу.

По чему больше всего скучают украинцы вдали от родины?

В самом начале находится знаменитая пиццерия DODO Pizza. Я, к сожалению, не очень любитель пиццы – но эта покорила меня. Кроме этого, побаловать себя вкусной едой можно в ресторане "Villa Vesset", который находится недалеко от пляжа и Отель-спа Hedon. В самом отеле также есть два прекрасных ресторана Akord и Raimond. Кстати, эти места рекомендовала мне таллиннская девушка, которая в свое время отдала мне очень много домашней утвари и других полезных вещей при переселении из отеля в квартиру. Мы подружились, и я жду ее в ближайшее время в гости. Она же пригласила меня на свою дачу в Пярну и теперь придется еще раз побывать в летней столице Эстонии.

Так приятно, что через 2 месяца жизни в Таллинне, обживаешься друзьями. Тебя зовут в гости и это как-то очень напоминает киевскую жизнь, когда без этого не проходило и недели. Украинцы очень гостеприимный народ, и, наверное, об этом знают во всем мире. Мы любим гостей, любим принимать и угощать. Собираемся большими компаниями: друзья друзей – наши друзья. У нас всегда стол ломится от блюд, и как правило, мы готовим сами, чтобы удивить гостей своими кулинарными способностями. Гости должны быть сыты и пьяны - это в украинской традиции. Я скучаю здесь за этими шумными застольями.

Еще одной важной достопримечательностью Таллинна являются его старые деревянные домики – с открытыми внутренними двориками и террасами. В летнюю пору, да и не только, хозяева таких квартир, имеют большое преимущество – можно готовить еду на гриле и потчевать гостей на открытом воздухе. Примерно так я провела прекрасно время в кругу новых украинских и белорусских друзей. Конечно, говорили об Украине, о том, как будем опять принимать гостей в родных пенатах. Я пообещала приготовить вареники и борщ в своей подольской квартире и позвать всех отпраздновать победу! А пока готовлю в своей таллиннской квартире и тоже принимаю гостей.

На следующей неделе жду журналистов из издания Aripaev, которые делали со мной ряд интервью с момента моего приезда в Таллинн и бегства от войны в Украине. Тогда это было в отеле: маленький номер с видом на сосновый лес и кошка Фрося, которая нервно пряталась под одеяло от пережитого стресса и не давала себя сфотографировать… Потом это была долгожданная встреча с родителями в Таллинне и совместное переселение в Kreutzwald отель. И спустя месяц это был репортаж о моем переезде в квартиру: покупка необходимой утвари и мебели. Кстати, на днях я купила старинное, по сути - антикварное пианино - еще раз очень всем рекомендую магазинчики Sobralt Sobrale! Вы не поверите, но пианино я купила здесь всего за 10 евро! Там есть и множество других предметов в дом по цене от 1 до 10 евро. Поэтому, если нужно обставить вашу съемную квартиру – поезжайте сюда. На сайте www.sobraltsobrale.ee найдете адреса. В Таллинне три таких магазина, самый лучший - в Balti Jaama Turg.

Возвращаясь к пианино – это моя отдушина здесь. 2 года назад, когда свирепствовал ковид и весь мир сидел на карантине, я тоже купила в Киеве старинное пианино и когда играла - медитировала, привыкая к новой жизни… История повторилась, только теперь совсем по-другому – вдали от родины, друзей и родного города. Я разучила «Ой у лузи червона калина….», раньше эту песню не исполняла. Теперь почему-то хочется только украинских песен и почему-то хочется на каждом шагу петь о том, что мы «нашу червону калину пидиймемо, а нашу славну Украину розвеселимо». И мы уже это делаем, даже тут в вынужденной эмиграции – мы сердцем и душой с нашей родной страной!



