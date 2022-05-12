12.05.2022, 14:54
Delfi в Нарве | Лучший бомбардир в истории Эстонии Максим Грузнов: ради сборной мне стоило сдать экзамен на гражданство(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Андрей Шумаков
За годы карьеры нарвитянин Максим Грузнов отгрузил соперникам около 300 голов — рекорд для футбольной Эстонии. Но майку главной команды страны надел всего один раз — да и то в товарищеском матче ветеранов. Всё дело в цвете паспорта одного из лучших нападающих — а возможно, и лучшего — в истории Эстонии.
Мы встречаемся с Максимом в небольшом кафе, прямо рядом со стадионом. Лучший бомбардир в истории нарвского футбола всё еще в прекрасной форме — ни грамма лишего веса. Отвечая на комплимент, смущенно улыбается: мол, сейчас за весом и не слежу специально, просто конституция такая. «Вчера вот поиграл со старшаками, чуть не умер», - смеется он.