Delfi в Нарве | Лучший бомбардир в истории Эстонии Максим Грузнов: ради сборной мне стоило сдать экзамен на гражданство

Мы встречаемся с Максимом в небольшом кафе, прямо рядом со стадионом. Лучший бомбардир в истории нарвского футбола всё еще в прекрасной форме — ни грамма лишего веса. Отвечая на комплимент, смущенно улыбается: мол, сейчас за весом и не слежу специально, просто конституция такая. «Вчера вот поиграл со старшаками, чуть не умер», - смеется он.