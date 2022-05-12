Ласнамяэский парк Тондилоо преобразится. Всех, кто поможет в этом, угостят пирожками

"Парк Тондилоо - это место отдыха молодёжи и молодых семей. Мы надеемся, что благодаря новым кустам роз и уборке мусора парк Тондилоо станет еще более приятным местом для посещения. На этот раз мы обращаемся к жителям Ласнамяэ с просьбой помочь нам с уборкой мелкого мусора и окурков, которые часто невидимы глазу, но очень вредны для окружающей среды", - сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.