Ласнамяэский парк Тондилоо преобразится. Всех, кто поможет в этом, угостят пирожками
14 мая в 12 часов, во второй день празднества Дня Таллинна, в рамках которого во всех районах пройдут мероприятия, в парке Тондилоо (широко известном как Кивила) состоится толока, во время которой высадят розы и уберут мелкий мусор. Жители Ласнамяэ и все, кто заинтересован в том, чтобы сделать район чище, также приглашаются к участию.
"Парк Тондилоо - это место отдыха молодёжи и молодых семей. Мы надеемся, что благодаря новым кустам роз и уборке мусора парк Тондилоо станет еще более приятным местом для посещения. На этот раз мы обращаемся к жителям Ласнамяэ с просьбой помочь нам с уборкой мелкого мусора и окурков, которые часто невидимы глазу, но очень вредны для окружающей среды", - сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.
В сотрудничестве с управой района Ласнамяэ и партнером по озеленению HKP OÜ на территории парка Тондилоо рядом с таллиннским детским садом Мустакиви будут посажены розы разных сортов. В общей сложности высадят более 100 кустов.
Одновременно с посадкой кустов роз можно собрать мелкий мусор в западной части парка Тондилоо. Управа района Ласнамяэ обеспечит добровольцев перчатками и мешками для мусора, необходимыми для работы.
По окончанию работ все участники толоки смогут подкрепиться бесплатными пирожками.