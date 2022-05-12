Будущее определено: лучший эстонский хоккеист вернулся в Финляндию

Соглашение рассчитано на два сезона, но летом 2023 года Рооба при желании сможет перейти в какой-то другой иностранный клуб.

Рооба, игравший в КХЛ в череповецкой «Северстали» до начала российско-украинского конфликта, уже играл в ЮП в 2016-2021 годах. В 2018 году клуб, с эстонским хоккеистом в своем составе, выиграл Чемпионат Европы, а на чемпионате Финляндии за пять сезонов завоевал бронзовую медаль.

«Пять лет — это большой срок, особенно с точки зрения карьеры хоккеиста. Поэтому я могу говорить о Ювяскюля как о своем втором доме, и мне приятно вернуться сюда. Последние несколько лет были трудными для ЮП, но у меня есть твердая уверенность в том, что ситуация изменится», — сказал Рооба.

В сезоне 2020/2021 в финской лиге Рооба забил 30 голов.

"Тогда я чувствовал, что время меняется. В России я вышел из своей зоны комфорта, и каждый день был вызовом. У нас был небольшой бюджет, но мы хорошо справлялись. Было здорово видеть, как каждый делал свою работу. Я вырос там и как человек и как спортсмен. Хочу донести этот образ мыслей и до ЮП. КХЛ - очень сильная лига. Если ты отыграешь там даже один сезон, то научишься чему-то новому в хоккейном плане", - сказал Рооба.